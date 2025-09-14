柯文哲明開羈押庭 律師：若高院一再撤銷地院裁定 可能形成這觀感

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，台北地院裁定7千萬元交保遭台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院更裁，明天上午10時開羈押庭；律師王銘裕認為，若高院一直撤銷地院的裁定，可能會讓外界形成上級審的態度是「你就把他押起來」的觀感。

曾任新北地檢署黑金組檢察官、新北、台北地檢署主任檢察官的律師王銘裕認為，目前刑事訴訟法制度，檢辯雙方都沒有次數的限制，只是在實務操作上檢察官抗告二審發回的機會高，律師抗告則是被二審駁回的機會高；就結果論來說，是不公平。

王銘裕認為，若高院一直撤銷地院的裁定，可能會讓外界形成上級審的態度是「你就把他押起來」的觀感；去年底柯案就是原本地院交保，檢方抗告，高院撤銷，地院再交保，檢方再抗告，高院再撤銷，地院最後裁定羈押禁見。他認同學者建議，應該要修法調整制度。

不過，律師黃仕翰認為，就制度設計上難免發生這種狀況，但法院審判獨立，沒有必要跟隨上級法院意見，他不認為高院撤銷就是一種指導；有時候重大案件也可能出現一審判無罪、上訴後二審重判，或一審重判、上訴二審判無罪的狀況，這是制度使然，不是誰指導誰。

曾在北部擔任主任檢察官的法界人士則指出，其實高院的態度很關鍵，高院撤銷交保裁定，等於是在說「這樣放掉是對的嗎？再斟酌一下」；就他觀察，高院對於檢方抗告通常趨於保守，不會承擔檢方所提出的羈押要件風險，但高院又不自為裁定羈押，而將問題丟回給地院。

柯文哲案如果駁回檢方抗告就確定交保，高院撤銷裁定並質疑，北院還有兼具共同被告身分的證人沒交互詰問；法界人士表示，但以民進黨台北市議員陳怡君案，高院裁定卻指法院不宜以勾串之虞羈押被告，高院裁定見解歧異，是否要遇到林孟皇法官才不會一再發回？

法界人士認為，有時檢方提抗告是在敏感案件上，立場宣示的一個動作；也有可能高院發回，經地院說明清楚相關疑慮，提高交保金，搭配完整的配套措施，即使再度交保，檢方就表示尊重，不再提出抗告。