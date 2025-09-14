快訊

柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

黃國昌指柯文哲交保府院黨密會 徐國勇：無病呻吟

中央社／ 彰化14日電

民眾黨主席黃國昌指前主席柯文哲獲交保，質疑府院黨高層密會討論此事；民進黨秘書長徐國勇今天說，這種無病呻吟、有病不醫的壞習慣，黃國昌要改過來，他無法接受這種說法。

黃國昌昨天開記者會指出，北院裁定柯文哲交保後，民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰一起到總統府開會，後來北檢晚上就發聲明決定抗告，且當晚總統府還發新聞稿罵柯文哲，這一條龍操作可清楚看出背後是誰的意志。

身兼民進黨主席的總統賴清德中午來到彰化溪湖鎮福安宮參拜，也和彰化縣綠營公職進行座談，徐國勇也陪同賴總統參加座談。在座談開始前，徐國勇接受媒體聯訪，回應黃國昌所提指控。

徐國勇表示，他要不客氣的說，這有點無病呻吟，他是民進黨中央黨部的秘書長，黨主席是總統，而總統政務繁忙，有一些黨部的事情，他需要進到總統府向主席報告。

徐國勇指出，隨便把這些事情湊在一起，碰到任何一個人就可以說故事，這個太離譜了，他要不客氣的說，這就叫「無病呻吟」，他覺得當一個法律人這樣不對，「不應該這個樣子」，更何況黃國昌還是黨主席，他不接受黃國昌的指控，還要譴責黃國昌。

徐國勇表示，黃國昌把沒有的事情隨便湊起來當成事實來說，這種無病呻吟、有病不醫的壞習慣，黃國昌要改過來。

柯文哲

