柯文哲交保遭撤銷…抗告權引討論 律師：高院應自為裁定別變無限抗告

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，台北地院裁定7千萬元交保，台北地檢署提抗告；台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院更裁，明天開羈押庭。近日法界對於檢方抗告權提出討論，律師黃睦涵認為，若公訴檢察官要對抗龐大的律師團，是那邊資源比較強大？

法律學者提出，應該在刑事訴訟法增訂條文，規定提起公訴案件移審，被告經法官訊問後裁定保釋時，檢察官不得聲明不服；同時限制檢察官關於羈押裁定的抗告僅得一次，避免多次往返，浪費司法資源，高院更應尊重承審合議庭的意見。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵認為，學者主張修法限制檢方提抗告的次數只能提一次，為了檢辯雙方公平起見，是否也要限縮辯方的次數？如果被告被羈押，抗告一駁回就無法再救濟，恐怕將矯枉過正。

黃睦涵指出，過去台南正副議長賄選案，他聽同事說，數個被告出庭，每個人都帶三名律師，公訴檢察官是一個人對抗十餘名律師，難道這樣沒有不公平嗎？是檢方資源比較強大，還是有權有勢的被告？

另外，檢方在案件偵查中，當然可以指揮司法警察辦案、搜索、扣押，但進入審理期間，檢察官也只能向法院聲請調查證據，卷證檢辯雙方都有，裁定交保雙方都有抗告權，並沒有不對等；不過，審理期間檢方一直抗告、高院一直撤銷，確實會讓人民對司法產生懷疑。

他認為，不是限縮檢方提抗告，而是高院應該自為裁定，不要讓案件在一、二審間來回變動，讓外界形成像是無限制抗告的觀感。

擔任新北地檢署檢察官12年、本月初卸下紫袍離職的律師歐蕙甄也指出，目前制度沒有問題；依照刑事訴訟法規定，案件起訴後，檢察官對於羈押強制處分，已經沒有聲請權、決定權，依控訴原則及刑訴訟法，檢察官為當事人之一（相當於民事訴訟的原告的地位）。

柯案是因法院諭知准予具保停止羈押，當事人對於法院「關於羈押、具保」的裁定，可以向上級法院抗告；檢察官既然跟被告一樣是立於對等的當事人地位，即享有抗告的救濟權限，歐蕙甄認為，在制度面來說，應該是公平的。

歐蕙甄表示，這意味著，法院對被告的羈押、具保裁定，同時受到檢察官及被告2種不同立場的監督，這樣最能確保法院公平、不偏剖的制度設計；柯案的確因為各自立場不同而容易出現不同見解，但這不一定是因為制度本身的不公平。

她指出，試想今天如果不是柯案，而是對幼童連續強制性交的被告，在審理中被法院裁定交保停止羈押，檢察官提起抗告，普羅大眾還會覺得讓檢察官這樣的監督救濟權限很不公平嗎？制度必須適用於所有案件，建議跳脫個案框架去思考制度本身，可以看得更清楚。