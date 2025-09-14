北院明重開柯文哲羈押庭！小草將到場外聲援、北市出動40警維安

快訊

中央社／ 台北14日電
京華城案被告柯文哲、應曉薇聲請具保停押獲台北地院裁准，北檢抗告成功，北院合議庭明早重開羈押庭。聯合報系資料照

京華城案被告柯文哲應曉薇聲請具保停押獲台北地院裁准，北檢抗告成功，北院合議庭明早重開羈押庭。外傳柯文哲支持者「小草」們將到場外聲援，北市警方預計出動40人維安、另安排40警待命。

前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇涉京華城等案遭羈押禁見，日前聲請具保停押，台北地方法院5日裁定柯文哲新台幣7000萬元交保，應曉薇3000萬元交保，並均限制住居、限制出境、出海8月。

因台北地檢署提起抗告，高院12日撤銷原裁定發回更裁。台北地院合議庭訂15日上午10時重開羈押庭，要求柯文哲、應曉薇當天上午9時到法警室報到。

外傳「小草」們明天上午10時將到北院外幫柯文哲加油、打氣。對此，轄區警方、台北市警察局中正第一分局今天表示，為維護北院周邊交通和安全維護，明天將出動40名警力執行勤務，若有狀況則將再增派預備警力40人。

北院 柯文哲 應曉薇 京華城案

