開羈押庭前過生日！應曉薇曬女兒 向「女婿們」喊話：兩個都不好追
北市議員應曉薇因涉入京華城案，羈押超過一年上禮拜以3000萬交保，檢方抗告成功，北院明將重開羈押庭，今天是應的61歲生日，應也感性發文並感謝檢察官、法官讓她回家抱媽媽，更再度分享兩個正妹女兒優秀事蹟，對於自己成為「國民岳母」，更笑稱兩人都不好追「你們自己看著辦吧。」
應曉薇說，應佳妤目前急著在回台灣路上，這幾分別從多倫多大學唸完雙主修畢業，同時也唸完倫敦大學亞非學院攻讀碩士，有許多偉大領袖都是她學長，她也常分享希望能夠向這些人，該如何承擔領袖的責任，如何關心世界和平，並照顧自己的子民。
應曉薇也提到，而這段日子怎麼熬過來也只有她們自己知，「但兩個女兒啊，你們都把眼淚只是往肚子裡吞又不肯讓媽咪知道，我會不曉得嗎？」她也代為女兒傳達心聲，感謝那些不分黨派、傳遞溫暖的小草們給全家人的加油，「我們每次走在中正萬華街上，好多人抱著我們秀秀，大家哭成一團，甚至牽著我們的手禱告，去宮裡拜拜，讓我們始終。相信這個世界充滿溫暖善良，謝謝大家的信任，我跟妹妹會好好的」。
而兩位女兒外型亮麗，也讓應曉薇成為「全民岳母」，應曉薇則說，在疫情期間，妹妹提案要有線上醫療確診視訊，才不會耽誤疫情、確診人的生命，姊姊提案學校線上教學，透過線上教學不影響功課，兩個提案都成功也做到了，「報告女婿們，她們超級有自己的想法跟個性，不好追，你們自己看著辦吧。哈哈」
應曉薇也說，今天是她生日也是媽媽受難日，她跟媽媽磕頭謝謝她的養育之恩，也請她不要日夜牽掛我，「你的寶貝女兒應曉薇會永遠乖乖的，但是101歲的妳也要好好的。」並幫她擦乾眼淚，因為她知道每一滴眼淚都是母親為她留下的血，最後也謝謝法官、檢察官讓她回家抱媽媽。
