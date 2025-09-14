柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，台北地院裁定7千萬元交保，台北地檢署對柯文哲、台北市議員應曉薇交保提抗告；台灣高等法院9月12日撤銷原裁定，發回北院更裁，明天開羈押庭。法界人士指出，「串證之虞」目前實務上讓被告很難證明「我不會串證」。

曾在南部、北部以及法務部裡任職多年檢察官、主任檢察官的法界人士指出，依據刑事訴訟法第404條第1項，檢辯雙方可以提抗告的權利都一樣，就形式上來看都公平，但就結果來看，一定不對等；通常辯方對羈押裁定提出抗告，既然地院已將人押了，高院很少會放人。

但是檢方提抗告，代表被告已經交保，人在外面，依據羈押三要件，現在逃亡之虞可以用電子監控、重保方式來取代，但是串證呢？法界人士說，如今科技發達，所謂串證之虞，不論用視訊、傳訊、社群媒體或雲端聯繫，被告確實有各種方式可能接觸、示意證人，也讓被告無法防禦。

也就是說，只要檢方以被告有串證之虞聲請羈押，被告即使保證「我不會串證」，但被告實際很難做什麼事來取信院檢，導致這個羈押理由目前「無解」；因此，即使地院裁定交保，高院往往就會依據檢方所指串證之虞，覺得地院應該要再考量說明清楚，撤銷發回。

法界人士認為，在偵查中的羈押理由，起訴後、進入審理階段時，應不能再以同樣理由聲請羈押；法院審理期間，就是看檢方、辯方如何提出證據，即使證人在法院改變說法，跟偵查中講的不一樣，那個證詞比較可採，應由法院自行裁量取捨。

因此，他認同學者所提出的刑事訴訟法應該修法，即案件移審法院後，被告經法官訊問後裁定保釋時，檢察官不得聲明不服，同時限制檢察官關於羈押裁定的抗告僅得一次；更應好好探討「審理中的羈押有沒有必要」，簡言之，這個制度仍有精進的空間。

執業已22年的德益法律事務所所長、律師黃仕翰指出，檢辯雙方對於法院裁定可以提出抗告的權利都一樣，可以提抗告到高院駁回為止，形式上看似平等；但檢方有調查權，強大的調查資源，在這樣的基礎上，是天生權力不平等。他認為，檢方抗告應有其限制。

黃仕翰表示，就被告來說，對於法院羈押裁定的救濟途徑、次數，就實際結果而論，是不公平的，已經裁定羈押的被告，很少獲得高院撤銷；但羈押是對於人身自由重大侵害的強制處分，制度設計應該要更完善，應更加保障被告的救濟抗告權利，並適度限縮檢方的抗告權。