京華城案明再開羈押庭 法界：界定接觸對象預料成關鍵

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，台北地院9月8日裁定7千萬元交保，北檢隨即發起抗告，台灣高等法院前天撤銷發回北院更裁，預計明天開羈押庭，預期檢辯將再度鬥法；不過，法界檢視高院發回理由，認為關鍵仍在哪些人柯可以接觸，哪些不能接觸，講清楚、說明白將成關鍵。

曾任橋頭地方法院刑事庭、民事庭法官的律師黃英彥表示，以高院發回理由來說，關鍵仍在北院裁定交保時，雖命定柯文哲不得接觸證人跟同案被告，但並未明定哪些證人不得接觸，是審理計畫中的已傳、待傳證人，還是偵查中被傳喚的證人，其實發回，就是要北院明確界定哪些人不得接觸。

黃英彥說，柯文哲案移審後，檢方、辯方採用焦土策略，傳喚證人數量在司法史上應該也前所未見，開庭半年來，應該能傳的都傳了，剩下未問的研判可能較不具重要性。不過，實務上，即便有人未列入審理計畫名單中，但如果雙方臨時要追加傳喚，只要釋明有作證的必要理由，法官原則上都會傳喚，並不見得未在審理計畫中的證人，就不會被傳。

黃英彥說，若法院要維持具保處分，應清楚說明證人名單與接觸限制，否則裁定理由顯得過於簡略，難以凸顯防逃、防滅證之必要性。尤其柯文哲身為政黨領袖，仍有公開活動與政黨往來，如何界定「接觸」範圍，更有實務操作上的難題，明天羈押庭，攻防應該會聚焦在這裡。

他說，實務上來說，若高院認為有羈押等必要，理由上多少會提及7000萬元保釋金是否足以確保不會逃亡等字，可能就會朝向羈押方向走，但此次理由相對中性，簡而言之，較像是要北院若要交保，也要把理由闡明清楚、界定不得接觸的範圍。