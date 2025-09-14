柯文哲案北檢抗告成功 律師：檢辯提抗告有隱性的「武器不對等」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，台北地院9月8日裁定7千萬元交保，台北地檢署9日對柯文哲、台北市議員應曉薇交保提抗告；台灣高等法院12日撤銷原裁定，發回北院更裁，明天開羈押庭。律師呂俊杰指出，檢辯提出抗告，實務上有隱性的「武器不對等」。

曾任新北地檢署黑金組檢察官、高雄地方法院刑事庭、民事庭法官的律師呂俊杰指出，依據刑事訴訟法第404條第1項，對於羈押、具保的裁定，其實檢辯雙方都可以提出抗告；也就是說，不只檢方，只要高院一直撤銷地院的裁定，辯方同樣可以不斷提抗告。

呂俊杰表示，在法律規定上，檢辯看似對等公平，但是實務上卻有隱性的「武器不對等」；事實上，司法院若願意統計，檢察官抗告事實上比辯方抗告的成功機會高很多，這恐怕不是單用實務經驗作為理由可以說明，只要統計就會很清楚。

因此，他認同法律學者所提出，應該在刑事訴訟法增訂條文，規定提起公訴案件移審，被告經法官訊問後裁定保釋時，檢察官不得聲明不服；同時限制檢察官關於羈押裁定的抗告僅得一次，避免多次往返，浪費司法資源，高院更應尊重承審合議庭的意見。

呂俊杰說明，原本實務見解認為法院審理時羈押與否，屬於法院職權，檢察官無從置喙，過往案件起訴移審時，檢察官也多不到庭，交由法院自己決定是否接壓；現實務見解已認為檢察官就法院審理的羈押決定，具有抗告權，形成現在檢察官一再抗告。

但針對羈押與否，偵查或審理階段，對於羈押原因，本來就應該有不同考慮，爭議最大的，無非是串證滅證的認定；現在檢察官慣常說法，是證人未經詰問，有串證滅證問題，但檢察官也主張偵訊筆錄有證據能力，至多補強對質詰問程序。

因此，檢察官原本應蒐證完畢才依法起訴，如此，即便證人在審理翻供，也是證人在審理跟偵查時供述不同，法院基於自由心證如何取捨證據的問題，不適合以此作為羈押原因；再者，被告涉犯重罪跟逃亡，都可以用其他替代手段，例如鉅額交保及電子監控來取代羈押。

呂俊杰認為，即便有羈押原因，是否具羈押必要性，高院更應尊重承審合議庭的意見，否則難免有「別人吃麵你在喊熱」的感覺。