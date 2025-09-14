再陷司法風暴？柯文哲明重開羈押庭 江和樹怒批綠營：糟蹋阿伯

京華城案被告民眾黨前主席柯文哲，近期7000萬元交保後，台北地檢署提起抗告成功，明重開羈押庭，傳出傳出綠營府院黨要「一條龍」針對柯P處理。對此，民眾黨中央委員江和樹怒批，綠營要糟蹋柯文哲！「只要柯文哲『死』了，賴清德永遠當賴皇、做總統」這就是民進黨想要的。

江和樹說，綠營府院黨「一條龍」是今天才知道？一年前針對柯文哲涉京華城弊案遭羈押就已趕盡殺絕，柯被放出來幾天，明天重開羈押庭，「我們不會煩惱嗎？」

江和樹指出，有人問「柯P會被收押嗎？」他回答，「正常應該是不會，但此案是不正常，民進黨政府硬要抓柯P去關」，關需要理由嗎？柯P交保7000萬還不夠，要糟蹋人嘛！「只要柯文哲『死』了，賴清德永遠當賴皇、做總統」這就是民進黨想要的。

江和樹喊話民進黨，不要忘記台灣是民主國家，人民有辦法決定改變，相信2028百姓會覺醒，更有可能2026就要讓你們知道結果和你們所想不一樣，大罷免大失敗沒有好好檢討為什麼百姓生活艱苦，這個時候在糟蹋柯文哲，要把民眾黨趕盡殺殺絕、見縫插針，這就是你們要的台灣嗎？