再陷司法風暴？柯文哲明重開羈押庭 江和樹怒批綠營：糟蹋阿伯
京華城案被告民眾黨前主席柯文哲，近期7000萬元交保後，台北地檢署提起抗告成功，明重開羈押庭，傳出傳出綠營府院黨要「一條龍」針對柯P處理。對此，民眾黨中央委員江和樹怒批，綠營要糟蹋柯文哲！「只要柯文哲『死』了，賴清德永遠當賴皇、做總統」這就是民進黨想要的。
江和樹說，綠營府院黨「一條龍」是今天才知道？一年前針對柯文哲涉京華城弊案遭羈押就已趕盡殺絕，柯被放出來幾天，明天重開羈押庭，「我們不會煩惱嗎？」
江和樹指出，有人問「柯P會被收押嗎？」他回答，「正常應該是不會，但此案是不正常，民進黨政府硬要抓柯P去關」，關需要理由嗎？柯P交保7000萬還不夠，要糟蹋人嘛！「只要柯文哲『死』了，賴清德永遠當賴皇、做總統」這就是民進黨想要的。
江和樹喊話民進黨，不要忘記台灣是民主國家，人民有辦法決定改變，相信2028百姓會覺醒，更有可能2026就要讓你們知道結果和你們所想不一樣，大罷免大失敗沒有好好檢討為什麼百姓生活艱苦，這個時候在糟蹋柯文哲，要把民眾黨趕盡殺殺絕、見縫插針，這就是你們要的台灣嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言