柯文哲重開羈押庭 小草明10時北院外聲援 白議員籲：保持理性

京華城案被告民眾黨前主席柯文哲，近期7000萬元交保後，台北地檢署提起抗告成功，明重開羈押庭，傳出小草明天上午10時到北院外幫柯加油打氣。對此，民眾黨中央委員江和樹表示，他擔心柯若被收押，後果一發不可收拾，呼籲小草「保持理性」、民進黨政府喊話「剛好就好，不要引火自焚。」

江和樹說，「柯文哲不用擔心，你絕對不是一個人」，很多人都在支持他，相信明天無論颳風下雨，還是太陽再大，支持者一定都會到場力挺。