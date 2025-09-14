快訊

柯文哲重開羈押庭 小草明10時北院外聲援 白議員籲：保持理性

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）近期7000萬元交保後，台北地檢署明再開羈押庭。圖／聯合報系資料照
京華城案被告民眾黨前主席柯文哲，近期7000萬元交保後，台北地檢署提起抗告成功，明重開羈押庭，傳出小草明天上午10時到北院外幫柯加油打氣。對此，民眾黨中央委員江和樹表示，他擔心柯若被收押，後果一發不可收拾，呼籲小草「保持理性」、民進黨政府喊話「剛好就好，不要引火自焚。」

江和樹說，「柯文哲不用擔心，你絕對不是一個人」，很多人都在支持他，相信明天無論颳風下雨，還是太陽再大，支持者一定都會到場力挺。

江和樹呼籲，他很擔心柯若被收押，後果一發不可收拾，民進黨政府不要引火自焚，呼籲小草們一定要保持理性，「有你們的存在，才有柯文哲的存在；你們若不在了，柯文哲也就不存在了」；因此，希望大家能理性看待一切」。同時，他也向民進黨政府喊話「剛好就好，不要引火自焚。」

民眾黨前主席柯文哲近期7000萬元交保後，台北地檢署明再開羈押庭。圖／聯合報系資料照
