快訊

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北地方法院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲交保後出庭。記者曾原信／攝影
台北地方法院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲交保後出庭。記者曾原信／攝影

台北地方法院審理京華城案，先前裁准被告柯文哲、應曉薇以不等金額具保停押，台灣高等法院上周撤銷原裁定發回更裁，北院合議庭排定明天上午重開羈押庭，民眾黨目前與律師團保持密切聯繫，儘管並未主動號召支持者動員，不過仍有小草發起自主活動聲援。

台北地方法院先前分別裁定柯文哲7000萬元、應曉薇3000萬元交保，兩人均限制住居、限制出境與出海8月，台北地檢署時隔多日再度提出抗告，理由為京華城案證人尚未詰問完畢，再加上柯文哲交保後與多位證人有所接觸，並未遵守「不得與證人有任何接觸之行為」等規定。

台灣高等法院上周撤銷原裁定發回更裁，台北地方法院合議庭排定明天重開羈押庭，要求柯文哲、應曉薇兩人應在上午9時到法警室報到。

民眾黨主席黃國昌表示，這一兩天比較重要的事情，就是讓柯文哲靜下心來與律師團交換意見，民眾黨也與律師團密切聯繫撤銷發回的理由。此外，柯文哲委任律師陸正義昨天現身柯家商討對策，時間一待就是接近2小時，最後在柯文哲妻子陳佩琪的陪同下自行離開。

台灣民眾黨表示，高等法院撤銷柯文哲交保裁定，對比民進黨台北市議員陳怡君案，難道司法遇到柯文哲案就會轉彎，呼籲台北地方法院合議庭法官本於獨立審判精神，捍衛法律專業與公平法院的價值，明確釐清交保所定條件內容範圍，並且依照高院先前發回意旨，補強說明並無羈押柯文哲的必要，以維護基本人權。

律師 柯文哲 京華城案 台灣民眾黨 台灣高等法院

延伸閱讀

下周一柯文哲重開羈押庭 陸正義律師晚間赴柯家一待近2小時

影／柯文哲臀部「兩道極大傷口」 民眾黨同志勸他趕緊做這事

爆賴清德開會弄柯文哲挨批抹黑 黃國昌點名徐國勇、卓榮泰

柯文哲臀部有「2極大對稱傷口」 黃國昌：待遇比受刑人還不如

相關新聞

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

台北地方法院審理京華城案，先前裁准被告柯文哲、應曉薇以不等金額具保停押，台灣高等法院上周撤銷原裁定發回更裁，北院合議庭排...

明重開羈押庭…聲援柯文哲 小草號召集結

民眾黨前主席柯文哲日前以七千萬元交保，遭高院發回更裁，北院明將開庭審理，各地「小草」已在網路號召集結聲援。民眾黨主席黃國...

下周一柯文哲重開羈押庭 陸正義律師晚間赴柯家一待近2小時

京華城案被告民眾黨前主席柯文哲，近期7000萬元交保後，台北地檢署提起抗告成功，周一將重開羈押庭，今天柯文哲並沒有出席公...

黃國昌控遭民進黨抹黑 綠反嗆「有失民眾黨主席格局」：令人不齒

民眾黨主席黃國昌今天質疑柯文哲交保後，北檢提抗告、總統府發新聞稿與民進黨發言人罵他抹黑，顯然是奉上面指令。民進黨發言人吳...

影／柯文哲臀部「兩道極大傷口」 民眾黨同志勸他趕緊做這事

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案羈押一年，日前以7千萬元交保。柯妻陳佩琪今透露柯文哲交保後生活，指出生活作息逐漸上軌道，但思...

陳智菡遭指害柯文哲被撤保 黃國昌原諒亂抹黑：綠側翼、綠媒的工作

民眾黨前主席柯文哲交保遭高院發回更裁，下周一北院將開庭，支持者紛紛將矛頭指向與柯同車的民眾黨立院黨團主任陳智菡。民眾黨主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。