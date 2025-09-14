北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

台北地方法院審理京華城案，先前裁准被告柯文哲、應曉薇以不等金額具保停押，台灣高等法院上周撤銷原裁定發回更裁，北院合議庭排定明天上午重開羈押庭，民眾黨目前與律師團保持密切聯繫，儘管並未主動號召支持者動員，不過仍有小草發起自主活動聲援。

台北地方法院先前分別裁定柯文哲7000萬元、應曉薇3000萬元交保，兩人均限制住居、限制出境與出海8月，台北地檢署時隔多日再度提出抗告，理由為京華城案證人尚未詰問完畢，再加上柯文哲交保後與多位證人有所接觸，並未遵守「不得與證人有任何接觸之行為」等規定。

台灣高等法院上周撤銷原裁定發回更裁，台北地方法院合議庭排定明天重開羈押庭，要求柯文哲、應曉薇兩人應在上午9時到法警室報到。

民眾黨主席黃國昌表示，這一兩天比較重要的事情，就是讓柯文哲靜下心來與律師團交換意見，民眾黨也與律師團密切聯繫撤銷發回的理由。此外，柯文哲委任律師陸正義昨天現身柯家商討對策，時間一待就是接近2小時，最後在柯文哲妻子陳佩琪的陪同下自行離開。

台灣民眾黨表示，高等法院撤銷柯文哲交保裁定，對比民進黨台北市議員陳怡君案，難道司法遇到柯文哲案就會轉彎，呼籲台北地方法院合議庭法官本於獨立審判精神，捍衛法律專業與公平法院的價值，明確釐清交保所定條件內容範圍，並且依照高院先前發回意旨，補強說明並無羈押柯文哲的必要，以維護基本人權。