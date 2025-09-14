聽新聞
明重開羈押庭…聲援柯文哲 小草號召集結

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
民眾黨前主席柯文哲日前以七千萬元交保，遭高院發回更裁，北院明將開庭審理。柯文哲妻子陳佩琪（右）昨晚出現，送律師陸正義（左）下樓。記者曾原信／攝影
民眾黨前主席柯文哲日前以七千萬元交保，遭高院發回更裁，北院明將開庭審理，各地「小草」已在網路號召集結聲援。民眾黨主席黃國昌昨天表示，這一兩天比較重要的是讓柯文哲靜下心來，並與律師團交換意見，民眾黨也與律師團密切聯繫撤銷發回的理由。

民眾黨雖未主動號召明天聲援，但各地「小草」近日已陸續在網路上發文表示，「九月十五日集結，柯文哲清清白白，全民站出來救司法！」明天上午十時一起赴台北地院外守護清白、守護司法。

針對賴清德總統找「府院黨三巨頭」討論柯文哲交保遭民進黨發言人吳崢批抹黑，黃國昌昨天進一步指出，柯文哲交保裁定出來當天，民進黨高層、行政院高層到總統府開會，晚上七時五十分北檢就發出說決定要抗告、晚上八時四十分，從總統府發新聞稿來罵柯文哲，「這一條龍的操作非常清楚看得出來背後是誰的意志，隔天民進黨中央發言人罵我抹黑，我講的客觀事實哪一段是假的？」

黃國昌更點名，當天傍晚民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰有無去總統府？有沒有？不敢面對就隨便派人出來說抹黑，「我黃國昌向來有憑有據」，要用烏賊戰術混過去，門都沒有。

民進黨發言人吳崢表示，黃國昌不斷以廉價抹黑方式攻擊總統賴清德，意圖刷存在感，有失民眾黨主席格局。

陳佩琪昨天透露柯文哲交保後生活作息逐漸上軌道，但思緒仍慢，走路膝蓋不穩、下肢無力，甚至臀部兩側最凸起處，出現兩個極大的對稱傷口，柯文哲稱是台北看守所馬桶感染。

黃國昌表示，他和柯見面時，也特別提醒一定要抽空到醫院去做詳細檢查，關於陳佩琪的發言，相信大家看了心裡都很難過，畢竟一個人受到長期拘禁，且在看守所受的待遇比受刑人還不如。

柯文哲 黃國昌 民眾黨 陳佩琪

