快訊

最貴一泡尿！2屁孩在海底撈「往鍋撒尿」 法院判賠935萬元

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌控遭民進黨抹黑 綠反嗆「有失民眾黨主席格局」：令人不齒

中央社／ 台北13日電
民眾黨主席黃國昌。中央社
民眾黨主席黃國昌。中央社

民眾黨主席黃國昌今天質疑柯文哲交保後，北檢提抗告、總統府發新聞稿與民進黨發言人罵他抹黑，顯然是奉上面指令。民進黨發言人吳崢表示，黃國昌不斷以廉價抹黑方式攻擊總統賴清德意圖刷存在，有失民眾黨主席格局。

民眾黨主席黃國昌昨天轉述前民眾黨主席柯文哲說法，稱京華城案是總統賴清德及新潮流負責。黃國昌今天接受媒體聯訪時進一步說明，北檢擺明要當鷹犬，沒打算放過柯文哲，這麼重要的案子，怎麼可能只是蒞庭檢察官決定，一定是「上面」決定。

黃國昌表示，他曾說過，北院裁定柯文哲交保後，民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰一起到總統府開會，後來北檢晚上就發聲明決定抗告，且當晚總統府還發新聞稿罵柯文哲，這一條龍操作可清楚看出背後是誰的意志。

黃國昌提到，第二天民進黨中央甚至派發言人罵他抹黑，內容講得語焉不詳，顯然是奉上面指令，但他說的時間序列有哪一段不是客觀事實。

民進黨發言人吳崢回應，黃國昌口中的客觀事實根本不存在，黃國昌不甘從太陽淪為月亮，面對聲量焦慮，就不斷以廉價抹黑方式攻擊賴總統意圖刷存在。如此聲量成癮消費司法，除了令人不齒，也有失黃國昌至今仍身為台灣民眾黨主席的格局。

吳崢指出，提到客觀事實，社會與媒體一直以來有許多問題想請教黃國昌，但這些客觀事實的質疑，似乎黃國昌也都迴避至今。

吳崢談及，例如8月30日黃國昌是否率眾違法攻擊執法人員，8月23日公投前夕是否用言語侮辱媒體記者，是否曾說「如果柯文哲有拿不該拿的錢，一定第一個跳出來批判他？」請黃國昌正面回應各界對他過往客觀事實的質疑，別再只想藉由攻擊賴總統來轉移焦點。

吳崢 柯文哲 黃國昌 民進黨 民眾黨

延伸閱讀

影／柯文哲臀部「兩道極大傷口」 民眾黨同志勸他趕緊做這事

陳智菡遭指害柯文哲被撤保 黃國昌原諒亂抹黑：綠側翼、綠媒的工作

爆賴清德開會弄柯文哲挨批抹黑 黃國昌點名徐國勇、卓榮泰

柯文哲臀部有「2極大對稱傷口」 黃國昌：待遇比受刑人還不如

相關新聞

柯文哲臀部有「2極大對稱傷口」 黃國昌：待遇比受刑人還不如

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，日前7千萬元交保，柯妻陳佩琪今早透露柯文哲返家後狀況，引發討論。民眾黨主席黃國昌...

羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：女兒留英國繼續攻學位

台北市議員應曉薇深陷京華城容積率弊案，不料北檢9日提起抗告，高等法院更裁，在15日開庭。應曉薇今在臉書放上小女兒應佳伶畢...

黃國昌控遭民進黨抹黑 綠反嗆「有失民眾黨主席格局」：令人不齒

民眾黨主席黃國昌今天質疑柯文哲交保後，北檢提抗告、總統府發新聞稿與民進黨發言人罵他抹黑，顯然是奉上面指令。民進黨發言人吳...

影／柯文哲臀部「兩道極大傷口」 民眾黨同志勸他趕緊做這事

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案羈押一年，日前以7千萬元交保。柯妻陳佩琪今透露柯文哲交保後生活，指出生活作息逐漸上軌道，但思...

陳智菡遭指害柯文哲被撤保 黃國昌原諒亂抹黑：綠側翼、綠媒的工作

民眾黨前主席柯文哲交保遭高院發回更裁，下周一北院將開庭，支持者紛紛將矛頭指向與柯同車的民眾黨立院黨團主任陳智菡。民眾黨主...

爆賴清德開會弄柯文哲挨批抹黑 黃國昌點名徐國勇、卓榮泰

民眾黨主席黃國昌日前稱，賴清德總統找「府院黨三巨頭」討論民眾黨前主席柯文哲交保，遭民進黨發言人吳崢批抹黑。黃表示，一條龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。