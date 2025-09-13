黃國昌控遭民進黨抹黑 綠反嗆「有失民眾黨主席格局」：令人不齒

民眾黨主席黃國昌今天質疑柯文哲交保後，北檢提抗告、總統府發新聞稿與民進黨發言人罵他抹黑，顯然是奉上面指令。民進黨發言人吳崢表示，黃國昌不斷以廉價抹黑方式攻擊總統賴清德意圖刷存在，有失民眾黨主席格局。

民眾黨主席黃國昌昨天轉述前民眾黨主席柯文哲說法，稱京華城案是總統賴清德及新潮流負責。黃國昌今天接受媒體聯訪時進一步說明，北檢擺明要當鷹犬，沒打算放過柯文哲，這麼重要的案子，怎麼可能只是蒞庭檢察官決定，一定是「上面」決定。

黃國昌表示，他曾說過，北院裁定柯文哲交保後，民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰一起到總統府開會，後來北檢晚上就發聲明決定抗告，且當晚總統府還發新聞稿罵柯文哲，這一條龍操作可清楚看出背後是誰的意志。

黃國昌提到，第二天民進黨中央甚至派發言人罵他抹黑，內容講得語焉不詳，顯然是奉上面指令，但他說的時間序列有哪一段不是客觀事實。

民進黨發言人吳崢回應，黃國昌口中的客觀事實根本不存在，黃國昌不甘從太陽淪為月亮，面對聲量焦慮，就不斷以廉價抹黑方式攻擊賴總統意圖刷存在。如此聲量成癮消費司法，除了令人不齒，也有失黃國昌至今仍身為台灣民眾黨主席的格局。

吳崢指出，提到客觀事實，社會與媒體一直以來有許多問題想請教黃國昌，但這些客觀事實的質疑，似乎黃國昌也都迴避至今。

吳崢談及，例如8月30日黃國昌是否率眾違法攻擊執法人員，8月23日公投前夕是否用言語侮辱媒體記者，是否曾說「如果柯文哲有拿不該拿的錢，一定第一個跳出來批判他？」請黃國昌正面回應各界對他過往客觀事實的質疑，別再只想藉由攻擊賴總統來轉移焦點。