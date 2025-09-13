影／柯文哲臀部「兩道極大傷口」 民眾黨同志勸他趕緊做這事

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案羈押一年，日前以7千萬元交保。柯妻陳佩琪今透露柯文哲交保後生活，指出生活作息逐漸上軌道，但思緒仍慢，走路膝蓋不穩、下肢無力，甚至臀部兩側最凸起處，出現兩個極大的對稱傷口。民眾黨中央委員江和樹今天呼籲，柯文哲應把握時間去做健康檢查，讓支持者放心。

江和樹說，據柯妻陳佩琪醫師說，他的皮膚不好，已經有潰爛，我們很擔心他的身體，因此呼籲柯文哲趕快去做全身檢查，讓支持者放心。柯文哲的清白，檢調應該查清楚，如果沒有，拜託一下應該饒過他。

至於有綠媒拿民進黨台北市議員陳怡君和柯文哲比較，指陳怡君涉貪100萬交保，而柯文哲沒認罪。但問題是陳怡君是金流被查到，她當然要認罪，柯文哲是從頭到尾都沒有，檢調已經查了一年多，最後還是沒有找到，卻仍然硬是要關他。

他說，現在人放出來了，又要找個理由抓進去。柯文哲說得很清楚，他的黑牢就算了，還他一個清白有那麼困難嗎？