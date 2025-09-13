陳智菡遭指害柯文哲被撤保 黃國昌原諒亂抹黑：綠側翼、綠媒的工作

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲交保遭高院發回更裁，下周一北院將開庭，支持者紛紛將矛頭指向與柯同車的民眾黨立院黨團主任陳智菡。民眾黨主席黃國昌今受訪時說，有些人要發表高見前，要把相關證據搞清楚才不會脫離現實，而民進黨側翼跟媒體亂抹就算了，「因為我會原諒他們。」

黃國昌今下午開時事受訪記者會，被問及陳智菡一事，黃說，民眾黨所有黨公職，在面對柯案是長期深入追蹤，包括他本人、陳智菡、吳怡萱在內，有一個柯主席的法庭小組，裡面所有的核心成員都是長期而深入追蹤，從去年柯主席被構陷開始，就不斷地在看相關所有的事證跟大量的資料。

「我們對於具體的事實跟證據非常地清楚。」黃國昌說，最近可能伴隨著柯文哲主席被交保出來，那過去有一些不是那麼關心，也不是那麼了解的人，突然出來發表非常多的「高見」，只能夠說要發表這些高見前，可能要把相關的事實跟證據搞清楚，這樣發表的見解才不會真正脫離現實。

媒體追問民眾黨台中市議員江和樹發文「不要因為搶鏡頭而犧牲柯文哲」，隨後火速刪文稱是小編誤發，被疑影射陳智菡。黃國昌說，除了媒體提問外，沒有聽到黨內抓戰犯，江和樹都已經說明，若繼續拿這些澄清基礎來進一步追問，不知道要怎樣形容。

黃國昌還說，要發表評論沒問題，但要本於事實，民進黨一堆側翼跟媒體亂抹就算了，「因為我會原諒他們，側翼就是做側翼工作，只會在政治上見縫插針，從不管事實為何，但新聞媒體就不一樣，新聞報導就是要本於事實。」

黃國昌指出，要扯到陳智菡，他就要問「高院裁定全文看過了嗎？」高院撤銷其中之一理由是說一個月前地院說要羈押，現在怎改變看法？裁定看完就知道側翼抹的東西真的是貽笑大方，不過裁定有一點值得注意，原來地方法院的裁定只限制證人，但範圍不明確，必須要詳加界定，否則全部的人都被掃進來，希望下周一地方法院的法官做裁定時，可以把這個範圍更明確一些。

