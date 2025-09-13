爆賴清德開會弄柯文哲挨批抹黑 黃國昌點名徐國勇、卓榮泰

民眾黨主席黃國昌日前稱，賴清德總統找「府院黨三巨頭」討論民眾黨前主席柯文哲交保，遭民進黨發言人吳崢批抹黑。黃表示，一條龍操作非常清楚看得出來，背後是誰的意志，當天傍晚民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰有無去總統府？「我黃國昌向來有憑有據。」

黃國昌今開時事記者會，表示事情一件件來、路一步步走，目前最重要是北檢檢察官擺明當鷹犬習慣，沒有要放過柯文哲，蒞庭那幾位擺明當鷹犬做習慣，這麼重要的案子，怎麼可能是這幾個基層的檢察官做決定？一定是上級所決定。

黃國昌指出，當天他很清楚講，柯主席交保裁定出來，民進黨高層、行政院高層到總統府開會，晚上7時50分北檢就發出說決定要抗告、晚上8時40分，從總統府發了新聞稿來罵柯文哲主席，「這一條龍的操作非常清楚看得出來背後是誰的意志，隔天民進黨中央發言人罵我抹黑，我講的客觀事實哪一段是假的？」

黃國昌怒批，民進黨中央不敢面對事實，派人說他抹黑，當天傍晚徐國勇、卓榮泰有無去總統府？有沒有？不敢面對就隨便派人出來說抹黑，黃國昌向來有憑有據，要用烏賊戰術混過去，門都沒有。發言人層級又講得不清不楚，奉上面指令說他抹黑，若全部都是客觀事實出來只是空泛要對他潑糞，「不是此地無銀三百兩？客觀事實通通不敢回應。」