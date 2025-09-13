柯文哲臀部有「2極大對稱傷口」 黃國昌：待遇比受刑人還不如

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，日前7千萬元交保，柯妻陳佩琪今早透露柯文哲返家後狀況，引發討論。民眾黨主席黃國昌稍早表示，柯在看守所受的待遇比受刑人還不如，但如今有陳佩琪醫師在身邊，大家也比較放心一點，這兩天比較重要的事是讓柯能靜下心來跟律師交換意見。

黃國昌稍早在民眾黨部開時事記者會，被問及柯文哲身體狀況，他說，從柯文哲出來，大家就非常非常關心，那天跟柯主席見面時，他也特別提醒一定要抽空到醫院去做詳細檢查，關於陳佩琪發言，相信大家看了心裡都很難過，畢竟一個人受到長期拘禁，且在看守所受的待遇比受刑人還不如。

黃國昌說，受刑人還能出來活動，但柯不僅沒有辦法出來活動，甚至跟人都不能有任何接觸，導致柯長時間處於一個缺少日照的狀態，但他想柯主席跟佩琪醫師會安排時間跟方式來做進一步處理，有陳佩琪在身邊，對大家而言，也比較放心一點。

至於有關台北地院的裁定撤銷，黃國昌說，因為周一就要開庭了，這兩天可能比較重要的事情是讓柯主席能夠靜下心，來跟律師交換意見。

媒體追問黃國昌昨天在直播中提到柯文哲支持他成為新北最好選擇？黃國昌表示，新北是他的責任區，在責任區裡做好一個民意代表應該做的工作，同時民眾黨在各個地方，也必須要深入的基層、紮根好組織的工作，「這都是我分內的事情」，展望2026年，民眾黨有非常多優秀的同志投入地方選舉。

黃國昌說明，不論是議員還是縣市首長，柯主席都希望大家把自己的工作做好，把自己該有的經營做好，強化跟地方的連接，讓大家能更清楚地了解到民眾黨這些優秀的同志，在2026年爭取最好的成績，這個目標跟這個方向，絕對不會只是空口說白話，會用非常實際的行動具體的來落實。