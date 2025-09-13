羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：女兒留英國繼續攻學位

台北市議員應曉薇深陷京華城容積率弊案，不料北檢9日提起抗告，高等法院更裁，在15日開庭。應曉薇今在臉書放上小女兒應佳伶畢業照，她說，女兒會繼續留在倫敦工讀學位，盼研究細菌及失智問題。

應曉薇寫到，怕不發文又來不及發了，她的小女兒應佳伶以「第一等成績」，9月10日從「倫敦大學學院U C L公衛系」畢業了，女兒手上那隻小熊是畢業生專屬的，意義非凡，代表智慧、慈悲、與勇氣、不放棄。

應曉薇說，女兒會繼續留在倫敦，更要去攻讀全世界排名第二的「帝國理工學院公衛碩士」，搞不清楚女兒怎麼那麼會唸書，愛唸書，更告訴她要研究可能攻擊全世界的細菌，以及失智問題。

應曉薇說，「應應佳伶恭喜妳，妳好棒。媽咪獻上我無限的祝福，妳一個人在倫敦要好好照顧自己，除了媽咪愛你，另外阿嬤剛剛突然問『寶妹去哪裡？』佳伶，媽咪要說妳的堅強勇敢比我還厲害。妳真的好棒。恭喜妳。」

文末，應曉薇也說，請大家不要擔心她，所有的市民朋友都要幸福快樂。