民眾黨前主席柯文哲交保，高等法院日前撤銷原裁定，發回台北地院更裁。政治評論家沈政男昨天發文直言，台灣司法早已淪為「擲骰子遊戲」，不同法官與檢察官對同類案件處理方式落差過大，最後以「自由心證」帶過，既缺乏一致性，也欠缺科學性。

沈政男舉例指出，若以醫學檢驗比喻，血液檢查或X光影像不應每次都出現不同結果；但在司法上，卻可能因承辦人不同而出現截然不同的問案與裁定，這樣根本無法讓社會信服。他更批評，對於社會矚目的案件，司法機關對外公布資訊也沒有一致標準，裁定書內容往往得靠媒體引述，甚至各家報導字詞不同，顯示行政管理鬆散。

他進一步點出，高院此次要求北院更裁的理由之一，是認為柯文哲涉犯公益侵占、背信罪名，尚有滅證、串證可能。但沈政男反問，李文娟同樣在起訴書中被列為公益侵占被告，卻從未被羈押；李文宗則涉犯公益侵占與背信，在羈押數月後已於今年七月交保。為何同樣罪嫌，柯文哲卻不能比照辦理？

沈政男直言，關鍵在於「檢察官意向」。李文娟是檢方直接准予交保，李文宗則是法院裁定交保後，檢方未提抗告；反觀柯文哲案，高院卻選擇接受檢方意見，翻閱卷宗不到一天就推翻北院九個月的審理裁定。他質疑，高院並未仔細閱讀北院交保理由，否則應該清楚，先前羈押是針對重大貪汙罪，而非公益侵占與背信。

他更認為，柯文哲過去並無串證跡象，涉案款項若真有爭議，應以政治獻金法處理，不該以公益侵占求刑十一年，「這根本就是胡亂起訴」。至於木可公司販售紀念品被指涉案，他則強調「這不是政治獻金」，以明星代言商品為例，司法卻硬要認定為不法，反映司法人員「不食人間煙火」。

沈政男總結，台灣司法的問題在於標準不一、檢察官主導與自由心證氾濫，讓案件判斷像擲骰子般不可預測。