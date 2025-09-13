曝柯文哲「思緒慢、走路不穩」 陳佩琪：臀部2極大對稱傷口

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（右二）涉京華城案羈押一年，日前以7千萬元交保，柯妻陳佩琪（右一）今透露柯文哲交保後生活。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲（右二）涉京華城案羈押一年，日前以7千萬元交保，柯妻陳佩琪（右一）今透露柯文哲交保後生活。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案羈押一年，日前以7千萬元交保。柯妻陳佩琪今透露柯文哲交保後生活，指出生活作息逐漸上軌道，但思緒仍慢，走路膝蓋不穩、下肢無力，甚至臀部兩側最凸起處，出現兩個極大的對稱傷口，柯文哲說是北所馬桶感染，且近日仍抱怨接觸到傷口還是很痛。

陳佩琪今在臉書發文表示，柯文哲回家五天多，生活作息逐漸上軌道，她仍覺得柯思緒慢，走起路來膝蓋不穩，下肢無力，兩邊小腿前骨頭處滿片瘀傷，柯文哲說是在北所房間內晚上兩張床同時放下時，因只剩幾公分不到的空間，要離床洗手時，小腿碰撞到床板邊緣弄出來的。

陳佩琪指出，這種瘀青只能等著它慢慢消退，現在開始幫柯文哲加口服葡萄糖胺酸、D3和鈣片，「希望一年曬不到太陽的不良影響能逐步好轉。」

陳佩琪指出，最令她驚訝的是柯的臀部兩側最凸起處，也就是坐姿時會和地板接觸之處，出現了兩個極大的對稱傷口，她雖然有拍圖為證 ，但不想侵害柯文哲隱私太厲害，暫時不發出來，而柯文哲說該傷口是北所馬桶的感染，但她是認為是坐地板、馬桶時導致的類似褥瘡（pressure sore）的傷口。

陳佩琪坦言，近日仍聽到柯文哲抱怨坐家裡電腦椅接觸到傷口仍是很痛，她身為小兒科醫師拿出處理小嬰兒最擅長的skin care（護膚）技術，敷上多層藥膏，再用packing技巧敷個兩天，今早看來已經好很多了，「他以前常鼓勵年輕人要結婚，理由是屁股長瘡才有人幫忙裹藥，或許這是最實際的例子吧。那天他離開北院時，我就感覺到了，他手臂竟比我還白…。」

馬桶 柯文哲 陳佩琪

曝柯文哲「思緒慢、走路不穩」 陳佩琪：臀部2極大對稱傷口

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案羈押一年，日前以7千萬元交保。柯妻陳佩琪今透露柯文哲交保後生活，指出生活作息逐漸上軌道，但思...

柯文哲交保被撤銷 醫酸：北院審九月不如高院看一天

民眾黨前主席柯文哲交保，高等法院日前撤銷原裁定，發回台北地院更裁。政治評論家沈政男昨天發文直言，台灣司法早已淪為「擲骰子...

高院撤銷柯文哲交保！吳子嘉預測後續走向 警告「1事」恐讓情勢不利

台北地方法院日前裁定，民眾黨前主席柯文哲以7,000萬元交保，高等法院則於9月12日撤銷該裁定，並發回北院重新審理，事件再度引發外界高度關注。針對此事，媒體人吳子嘉在節目中表示，依他個人經驗及觀察，台北地院可能仍會維持原本的裁量決定，但認為台北地檢署應會繼續提出抗告。

柯文哲對比陳怡君巨大落差？他曝3原因、再舉例鄭文燦

民眾黨前主席柯文哲交保遭撤銷民眾黨質疑對比民進黨北市議員陳怡君貪汙案有巨大落差與不同標準，實難接受。對此，律師林智群分析...

柯文哲交保遭撤銷 下周一開羈押庭 民眾黨批雙標

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，台北地院九月八日裁定七千萬元交保，台北地檢署九日對柯文哲、台北市議員應曉薇交保...

冷眼集／綠議員詐領案 串證羈押見解歧異 與柯案強烈對比

台北地方法院裁定民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保，檢方抗告成功，台灣高等法院刑二庭質疑如何認定柯串、滅證可能性大減？昨天發...

