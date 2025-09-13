曝柯文哲「思緒慢、走路不穩」 陳佩琪：臀部2極大對稱傷口

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案羈押一年，日前以7千萬元交保。柯妻陳佩琪今透露柯文哲交保後生活，指出生活作息逐漸上軌道，但思緒仍慢，走路膝蓋不穩、下肢無力，甚至臀部兩側最凸起處，出現兩個極大的對稱傷口，柯文哲說是北所馬桶感染，且近日仍抱怨接觸到傷口還是很痛。

陳佩琪今在臉書發文表示，柯文哲回家五天多，生活作息逐漸上軌道，她仍覺得柯思緒慢，走起路來膝蓋不穩，下肢無力，兩邊小腿前骨頭處滿片瘀傷，柯文哲說是在北所房間內晚上兩張床同時放下時，因只剩幾公分不到的空間，要離床洗手時，小腿碰撞到床板邊緣弄出來的。

陳佩琪指出，這種瘀青只能等著它慢慢消退，現在開始幫柯文哲加口服葡萄糖胺酸、D3和鈣片，「希望一年曬不到太陽的不良影響能逐步好轉。」

陳佩琪指出，最令她驚訝的是柯的臀部兩側最凸起處，也就是坐姿時會和地板接觸之處，出現了兩個極大的對稱傷口，她雖然有拍圖為證 ，但不想侵害柯文哲隱私太厲害，暫時不發出來，而柯文哲說該傷口是北所馬桶的感染，但她是認為是坐地板、馬桶時導致的類似褥瘡（pressure sore）的傷口。

陳佩琪坦言，近日仍聽到柯文哲抱怨坐家裡電腦椅接觸到傷口仍是很痛，她身為小兒科醫師拿出處理小嬰兒最擅長的skin care（護膚）技術，敷上多層藥膏，再用packing技巧敷個兩天，今早看來已經好很多了，「他以前常鼓勵年輕人要結婚，理由是屁股長瘡才有人幫忙裹藥，或許這是最實際的例子吧。那天他離開北院時，我就感覺到了，他手臂竟比我還白…。」