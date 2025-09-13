快訊

「不要因為搶鏡頭而犧牲柯文哲」 被疑影射陳智菡 江和樹道歉

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹上午說，這個時候能夠像陳智菡還那麼勇敢的站在第一線的已經沒有了，如果是我的問題，我願意跟她道歉。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹上午說，這個時候能夠像陳智菡還那麼勇敢的站在第一線的已經沒有了，如果是我的問題，我願意跟她道歉。圖／江和樹提供

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案以7千萬元交保，檢察官抗告成功，高院撤銷交保發回更裁。其中一個理由是柯文哲交保後與證人陳智菡、陳宥丞接觸。對此，除了有小草不滿，民眾黨台中市議員江和樹臉書昨也一度在臉書發文「不要因為搶鏡頭而犧牲柯文哲」，事後又火速刪文，並改以「發文是感性，收回是理性」回應。

江和樹上午澄清說，現在大家真的非常擔心柯文哲的狀況，相信所有的小草都很捨不得，陳智菡的證人庭都已經問完了，陳宥丞的也都問完了，但當要找問題的時候，我們就應該要小心一點。

他說，陳智菡夫妻倆為民眾黨的付出，不會有人比他們更多，這個時候不要有假小草在那裡攻擊。他的助理全部都是柯粉，小編不小心發出感言，不到6分鐘他看到後就馬上刪掉了。因為，這個時間點不要讓人家以為我們在找戰犯。

江和樹說，我們一定會煩惱，因為「阿北」還能夠承受這樣的糟蹋嗎？如果又被找個理由收押，再來呼天搶地來得及嗎？他說，這個時候能夠像陳智菡還那麼勇敢的站在第一線的已經沒有了，如果是我的問題，我願意跟她道歉。但是發文是一個感性，收回是一個理性，我現在是用理性的態度來面對。

他說，也要請法官明定到底有多少的人還沒有問、是屬於不可以接觸的證人。那一天黨秘書長周榆修站得很遠，他想要跟柯文哲抱一下，只因為他是證人，不可以這樣。因為，他是不是還要再出庭，他會怕。但是法官沒有講清楚，現在卻又給高院因為這個問題而發回，發回沒有關係，但是拜託「我們沒有錢了」，希望不要再提高保證金，而且這些人也不是柯文哲叫他們來的，希望柯文哲能面對公平的審判，而不是政治的迫害。

據了解，柯文哲交保後與「KP競選小物」證人陳宥丞、陳智菡接觸，成為抗告理由之一。柯文哲辯護律師鄭深元因此向法官道歉，稱柯是「被動」與2名證人同台或同車，並非故意，請求合議庭於裁定中釋明「同案證人」的範圍，是否僅限於「尚未出庭作證完成詰問」的證人。

柯文哲 陳智菡 江和樹

