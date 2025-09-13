快訊

柯文哲對比陳怡君巨大落差？他曝3原因、再舉例鄭文燦

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲交保遭撤銷民眾黨質疑對比民進黨北市議員陳怡君貪汙案有巨大落差與不同標準，實難接受。對此，律師林智群分析3點可能原因，他表示，差這麼多，怎麼比？

林智群表示，第一，陳怡君只有一個助理費案件。而柯文哲被起訴4個案件，京華城之外3個案子的證人還沒問完。第二，陳怡君是認罪，柯文哲則全部不認罪。第三，陳怡君交保後，沒接受媒體訪問，直接在家人跟律師陪同下離開法院，「阿北大喇喇的接受媒體訪問大談案情，還被動接觸證人陳智菡」。

林智群表示，交保後就安靜一點、深居簡出，很難嗎？「管不住自己的嘴，連律師都救不了你」。他以桃園市前市長鄭文燦為例，「鄭文燦被交保到現在，人家有對外放什麼話嗎？」

