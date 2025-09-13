高院撤銷柯文哲交保！吳子嘉預測後續走向 警告「1事」恐讓情勢不利

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台北地方法院日前裁定，民眾黨前主席柯文哲以7,000萬元交保，高等法院則於9月12日撤銷該裁定，並發回北院重新審理，事件再度引發外界高度關注。針對此事，媒體人吳子嘉在節目中表示，依他個人經驗及觀察，台北地院可能仍會維持原本的裁量決定，但認為台北地檢署應會繼續提出抗告。

根據高等法院的見解，台北地院先前做出交保裁定時，僅針對京華城相關貪汙案情進行判斷，卻未將涉及政治獻金挪用及背信案的證人納入考量，顯有不周之處。尤其北院曾於7月下旬裁定延押柯文哲與前議員應曉薇，當時理由即包含尚有證人待訊、仍可能存在勾串證人的風險。如今短短一個月即改認為風險大幅降低，高院認為難免前後矛盾，故發回更裁。

吳子嘉12日在網路節目「董事長開講」中分析指出，雖然北院15日將重新開庭審理，但從他主觀角度及律師的客觀邏輯來看，法官很可能再次裁定交保金額維持不變。然而，考量台北地檢署的立場，預料對於結果仍不會接受，因此續提抗告的可能性相當高。

此外，吳子嘉也指出，柯文哲家人近期接連對司法程序發表強烈言論，像是柯母質疑檢調無證據卻持續羈押，柯美蘭則表示「良心何在」，並指控「上面的人被汙染」。吳子嘉認為，柯文哲身為案件當事人，其發言可視為法律攻防一環；但若由親屬發出情緒性指控，反而可能對訴訟造成不利影響，因此呼籲外界應回歸法律本質進行理性應對。

