柯案誰該負責？ 黃國昌：柯文哲指賴清德跑不掉

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保，台北地檢署抗告成功。民眾黨主席黃國昌昨透露，日前與柯文哲聊天，針對柯相關案件，柯文哲認為「一定要負責的是賴清德新潮流，絕對跑不掉」，非整個民進黨。

黃國昌昨接受直播節目「品觀點」專訪表示，大選前柯文哲覺得台灣總統制贏者全拿，沒有監督制衡會產生很多弊病，推動聯合政府，思考的不是政黨間分贓遊戲，是為了台灣好、為了國家好。

黃國昌表示，賴清德想法是除了自己的人，其他都是「雜質」，民眾黨厚植人才，但沒忘記為國家人民好，及跟其他政黨合作可能性，基於相同目標、理念價值，而不是天外飛來一筆，私下見面喬事情，政黨合作為什麼不能簽政黨合作協議書，白紙黑字寫清楚？

黃國昌說，柯文哲對於大罷免結果沒有驚訝，柯的想法是「我柯文哲受難，台灣人民心裡有一把尺會評價」，在政治上一定會付出代價，柯文哲對全國發表談話，追問賴清德為什麼把國家搞得四分五裂，是很誠懇的肺腑之言。

黃國昌指出，柯文哲這一趟遇到很多基層司法同仁，包括監獄裡面管理員、法警，「他很感謝他們，他們真的對柯很好」，不是給特權，而是會偷偷給柯文哲鼓勵，說「主席加油，我們支持你」，這對一個落難的人講感受上差別非常大。柯認為，要為這件事情負責的就是賴清德跟新潮流，不是整個民進黨。

柯文哲 黃國昌 賴清德 新潮流

延伸閱讀

相關新聞

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，檢方疑柯與「證人」接觸提抗告，二審...

高院撤銷柯文哲交保裁定 他斷言「阿北沒事」支持者不用擔心

民眾黨前主席柯文哲因交保停押案，北檢以證人尚未詰問完畢為由提出抗告，高院今撤銷北院原交保裁定，發回北院更裁。醫師沈政男分...

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，今下午最新消息是台灣高等法院撤銷北院裁定，發回北院更裁，台北地檢署隨即表示，尊...

柯文哲7千萬交保生變 民眾黨難接受轟「對比民進黨議員涉貪巨大落差」

民眾黨前主席柯文哲8日下午以7000萬元交保，台北地檢署9日晚間對柯文哲、應曉薇2人交保提起抗告，高院今下午裁定出爐，撤...

柯文哲交保遭撤銷…柯媽哽咽：賴總統說什麼是什麼「誣賴人神明會責罰」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年、以7000萬元交保，北檢提出抗告，高院合議庭今撤銷原裁定，發回北院更裁。柯媽何瑞...

柯文哲交保遭撤銷 下周一開羈押庭 民眾黨批雙標

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，台北地院九月八日裁定七千萬元交保，台北地檢署九日對柯文哲、台北市議員應曉薇交保...

