柯案誰該負責？ 黃國昌：柯文哲指賴清德跑不掉

民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保，台北地檢署抗告成功。民眾黨主席黃國昌昨透露，日前與柯文哲聊天，針對柯相關案件，柯文哲認為「一定要負責的是賴清德跟新潮流，絕對跑不掉」，非整個民進黨。

黃國昌昨接受直播節目「品觀點」專訪表示，大選前柯文哲覺得台灣總統制贏者全拿，沒有監督制衡會產生很多弊病，推動聯合政府，思考的不是政黨間分贓遊戲，是為了台灣好、為了國家好。

黃國昌表示，賴清德想法是除了自己的人，其他都是「雜質」，民眾黨厚植人才，但沒忘記為國家人民好，及跟其他政黨合作可能性，基於相同目標、理念價值，而不是天外飛來一筆，私下見面喬事情，政黨合作為什麼不能簽政黨合作協議書，白紙黑字寫清楚？

黃國昌說，柯文哲對於大罷免結果沒有驚訝，柯的想法是「我柯文哲受難，台灣人民心裡有一把尺會評價」，在政治上一定會付出代價，柯文哲對全國發表談話，追問賴清德為什麼把國家搞得四分五裂，是很誠懇的肺腑之言。

黃國昌指出，柯文哲這一趟遇到很多基層司法同仁，包括監獄裡面管理員、法警，「他很感謝他們，他們真的對柯很好」，不是給特權，而是會偷偷給柯文哲鼓勵，說「主席加油，我們支持你」，這對一個落難的人講感受上差別非常大。柯認為，要為這件事情負責的就是賴清德跟新潮流，不是整個民進黨。