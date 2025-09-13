冷眼集／綠議員詐領案 串證羈押見解歧異 與柯案強烈對比

台北地方法院裁定民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保，檢方抗告成功，台灣高等法院刑二庭質疑如何認定柯串、滅證可能性大減？昨天發回更審。但詐領助理費與收賄的民進黨台北市議員陳怡君，經高院刑八庭自為裁定交保，裁定書還指法院不宜以勾串之虞羈押被告，對於「串證羈押」，高院一天內出現見解歧異的裁定，司法史上留下強烈對比的紀錄。

過往抗告案來來回回，最多就發生在北院與高院之間，尤以政治人物最為常見，當外界關注高院何時裁定北檢抗告案時，同日上演的是陳怡君交保案。陳怡君與辦公室主任張惠霖被士林地院裁定延長羈押二月，兩人抗告，過去高院審酌抗告案多是書面裁定，刑八庭特地提被告出來開庭，且自為裁定，大張旗鼓開先例。

羈押禁見的柯文哲與台北市議員應曉薇聲請具保停押，北院審酌交互詰問重要證人後，相關事證已獲相當程度保全，重罪部分滅證、串供可行性與可能性大幅降低。北院也認為羈押屬干預人身自由最嚴重的強制手段，審理中應參酌證人與待證事實的關聯性，隨訴訟進度「適時審視」，裁定兩人交保。

陳怡君的律師昨以柯文哲為例，質疑柯案遠比陳案嚴重卻能交保？且陳怡君二人已認罪、繳回四百多萬不法所得，不符合羈押要件。刑八庭認為檢審分隸，基於公平法院與武器平等等原則，法院原則上沒義務幫檢察官保全證據，更不需要替檢察官「接力」補強有罪證據。

從結果看來，民眾或譏「綠能你不能」、「有黨證就沒事」，實際原因可能恰好相反。民眾黨立委日前提案修正刑事訴訟法，欲刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，刑八庭的裁定其實更符合白營修法方向，或許北檢抗告案分到刑八庭手上，吃癟的是檢方。

外界常用有色眼鏡來看法院判決或裁定，卻忽略每個法官其實「各自有見解」甚至「互不相讓」，刑八庭認為不應隨便用「串證」來羈押被告，刑二庭也許就認為漏洞百出。刑二庭雖發回更審，但也未命北院押人，而是要求北院應「詳加界定」何謂證人、何以認為柯與應不會串滅證；如何說服法官，說理要比喊冤、訴苦來得有用。