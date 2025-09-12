綠議員詐領案 高院罕見自為裁定交保

民進黨籍北市議員陳怡君和辦公室主任張惠霖詐領助理費、收賄替建商關說建案遭訴，士林地院裁定自九月三日起延押二月。兩人不服抗告，台灣高等法院對「審理中可否以串證之虞羈押被告」有疑，昨開訊問庭，訊後合議庭罕見「自為裁定」陳女一百萬、張女五十萬元具保，皆限制住居、出境出海，接受科技設備監控八月確定。

受理抗告案的合議庭由林孟皇擔任受命法官，審判長為廖建瑜，陪席法官文家倩。因民眾黨團提刑事訴訟法修法，擬將「串證」從羈押事由中刪除，讓法界譁然，本案二審自為裁定，被質疑「特立獨行」。

合議庭認為，以被告有勾串共犯或證人之虞作為羈押事由，違反武器平等原則，易使法官形成被告有罪的心證，提升冤案機率，因此法院於移審或審判程序中自須審慎，就刑事訴訟法勾串事由採限縮解釋，除非認被告有於起訴後另行發生勾串之虞的具體事實，原則上不得再依職權羈押。

合議庭認為，檢察官負有舉證責任、說理義務，起訴後即應推定檢察官的證據蒐集、保全已完竣，法院為「中立的聽審者」，原則上沒有為檢察官考慮證據保全的義務，更沒有義務「接力」檢察官補強有罪證據。

裁定並指出，我國檢察官享有法治先進國家中罕見的權限，偵訊時可命證人具結作證，不實陳述則構成偽證罪，就算證人在審判時翻供，要採偵查中的證述或審判中的陳述，是法官證據取捨的判斷，為審判核心事項。

陳怡君、張惠霖自白犯行，但陳女否認洗錢，高院認為兩人是否有串證的必要性與實益，大有疑問：不過兩人再從事公職的可能性很低，且沒有高齡、阻礙逃亡的疾病因素，有逃亡可能。

合議庭訊問後，認為兩人羈押原因，但無羈押必要，為維護兩人受憲法保障的「適時審判權利」、確保國家刑罰權妥速行使，並避免羈押抗告程序久懸不決，因此自為裁定。