柯文哲交保遭撤銷 下周一開羈押庭 民眾黨批雙標

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，台北地院九月八日裁定七千萬元交保，台北地檢署九日對柯文哲、台北市議員應曉薇交保提抗告。台灣高等法院昨認為，北院七月廿一日才以「無法排除串、滅證」為由裁定延長羈押，如今卻在還有多名證人未交互詰問下，認為串、滅證可能性大減，理由矛盾，昨撤銷原裁定，發回北院更裁，下周一上午十時開羈押庭。

民眾黨昨深表遺憾，強調對比高院昨天的民進黨北市議員陳怡君貪汙案，合議庭自行裁定撤銷地院羈押的決定，碰到柯文哲案卻出現巨大落差與不同標準，實難接受。

北院原裁定柯文哲、應曉薇分別以七千萬、三千萬交保，限制住居、出境出海，並不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。

北檢抗告四大理由中，包括柯涉犯公益侵占罪，仍有重要證人未調查完畢；柯具保後即和民眾黨立院黨團主任陳智菡、台北市議員陳宥丞接觸；對柯辦前主任李文宗喊話；羈押禁見中，持續授權特定人士使用其「本人名義」在社群帳號片面解讀法庭活動等。

高院質疑還有證人未詰問

高院質疑，依北院審理計畫書記載，還有兼具共同被告身分的證人沒交互詰問，關於柯文哲的部分，滅證、串證可能性是否降低、有無繼續羈押必要性的判斷，為何僅限於涉犯違反貪汙治罪條例部分，而不包括他涉犯公益侵占、背信等罪嫌？

高院認為，本案事證繁雜，檢察官起訴被告雖只有十一人，但同案被告在審理期間尚待交互詰問的證人相當多，原裁定內容只空泛指「同案被告」、「證人」，有範圍未明疑慮，有必要詳加界定哪些屬「同案被告、證人」，以便讓柯文哲、應曉薇知悉。

檢察官的抗告指摘原裁定不當，高院認為不是沒有道理，既然原裁定有未詳盡之處，因此撤銷、發回北院另為適法處理，不得再抗告。

民眾黨批嚴重侵害人權

民眾黨指出，北院裁定交保理由已清楚揭示，本案重要證人已交互詰問完畢，並強調羈押是侵害人權的手段，不得只為防杜勾串證人等理由，就認定只要有其他證人尚未交互詰問，即有串證之虞，否則有違憲法保障被告之對質詰問權，也不符合比例原則。撤銷地院的交保裁定，不僅嚴重侵害人權，也違反羈押最後手段性的要求。

民眾黨呼籲地院合議庭法官，應本於獨立審判精神，捍衛法律專業與公平法院的價值，明確釐清交保所定條件內容與範圍，並依高院發回的意旨，補強說明並無羈押柯文哲的必要理由，以維護柯文哲刑事基本人權。

不過，對於下周一是否號召支持者赴北院外聲援柯文哲，民眾黨昨截稿前沒有回應。

民進黨表示尊重司法程序，不評論個案。

藍委批檢怠惰由柯承擔

國民黨立委吳宗憲說，高院發回北院更裁的理由提到，柯文哲涉案還有其他犯罪事實，但柯文哲已羈押一年，其他涉案內容還沒查，是檢察官怠惰，「檢察官的不利意義為何要由柯文哲承擔？」