高院撤銷柯文哲交保裁定 他斷言「阿北沒事」支持者不用擔心

民眾黨前主席柯文哲因交保停押案，北檢以證人尚未詰問完畢為由提出抗告，高院今撤銷北院原交保裁定，發回北院更裁。醫師沈政男分析，如果高院法官邏輯通暢，應駁回北檢抗告，或釐清證人問題，最終仍不會對柯文哲再行羈押，否則將違反比例原則。

沈政男指出，北檢抗告理由僅是針對北院交保裁定或被告交保後行為存在瑕疵，僅需補充或修正，並不足以再度押人。他強調，抗告應針對裁定書本身提出理由，而非以交保後被告言行作為抗告事由，但北檢與北院法官似乎未釐清此邏輯。

昨天柯文哲律師曾請求法官釐清證人範圍，法官回應高院尚未裁定抗告，如今更改裁定可能導致高院不知針對哪份裁定裁決。沈政男認為，既然裁定已生效，交保後被告如有違規，應由北院審查決定，而非由高院作為抗告理由。

對於北院是否可依律師請求更正裁定內容，刑事訴訟法第408條之2明文規定，原審法院可更正裁定，或補充意見書。換言之，北院可在裁定書後補充證人定義與範圍，並譴責北檢將交保後事件列為抗告理由，進而確認柯文哲與相關人士未構成違規。

沈政男表示，柯文哲支持者不必擔心，「阿北不會有事」，關鍵在於法院應只依裁定前的事實判斷，對交保後發生的言行不作為裁定依據。他呼籲，各方應尊重司法程序，讓案件依法律規定處理，避免混淆裁定效力與抗告理由。