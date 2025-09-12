柯文哲涉貪遭羈押一年 黃國昌揭柯心聲「賴清德跟新潮流要負責」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，以七千萬交保。民眾黨主席黃國昌今中午談到日前與柯文哲聊天內容，他說，柯文哲認為這件事情該負責的就是賴清德跟新潮流，非整個民進黨，「一定要負責的是賴清德跟新潮流，絕對跑不掉。」

黃國昌今中午上直播節目「品觀點」專訪時提到，他與柯文哲討論的第一個點就是「聯合政府」，大選前柯文哲覺得台灣總統制贏者全拿，沒有監督制衡會產生很多弊病，稱推動聯合政府這些，腦袋裡面思考的不是政黨間分贓遊戲，是為了台灣好、為了國家好。

黃國昌說，賴清德想法是除了自己的人，其他都是雜質，民眾黨厚植人才，但沒忘記為國家、人民好，及跟其他政黨合作可能性，基於相同目標、理念價值，而不是天外飛來一筆、私下見面喬事情，「政黨合作為什麼不能簽政黨合作協議書，白紙黑字寫清楚？」

黃國昌說，柯文哲對於大罷免結果沒有驚訝，柯的想法是「我柯文哲受難，台灣人民心裡有一把尺會評價」，在政治上一定會付出代價，柯文哲對全國發表談話，追問賴清德為什麼把國家搞得四分五裂，那天出來在北檢對賴清德講的話是很誠懇的肺腑之言，「以柯文哲所受的苦難來比，柯文哲講重十倍的話都沒有人會怪柯文哲。」

黃國昌指出，柯文哲這一趟遇到很多基層司法同仁，包括監獄裡面管理員、法警，「他很感謝他們，他們真的對柯很好」，不是給特權，而是會偷偷給柯文哲鼓勵，「說主席加油，我們支持你」，這對一個落難的人講感受上差別非常大。黃國昌表示，柯文哲覺得要為這件事情負責的就是賴清德跟新潮流，不是整個民進黨，而是賴清德跟新潮流，絕對跑不掉。

不過，高院今下午裁定發回更審，民眾黨稍早表示遺憾，對比高院在陳怡君貪汙案中，合議庭今自行裁定撤銷地院羈押之決定，准100萬交保理由，明確強調必須有「勾串證言之具體事實」才符合法定羈押原因，且檢察官起訴即代表證據已蒐集完成，法院沒有「接力補強有罪證據」的義務，如今碰到柯文哲案卻出現巨大的落差與不同的標準，民眾黨實難接受。