快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。記者曾原信／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，檢方疑柯與「證人」接觸提抗告，二審撤銷裁定發回重裁；台北地院須重開羈押庭，訂下周一上午9時傳喚柯、應出庭，10時準時開庭審理。

台灣高等法院撤銷原裁定發回理由指出，本院合議庭認定，本案依原審審理計畫書記載，尚有證人（含兼具共同被告身分者）尚未交互詰問，關於柯文哲部分，滅證、串證可能性是否降低、有無繼續羈押之必要性之判斷，何以僅限於涉犯違反貪污治罪條例部分，而不及於其涉犯公益侵占、背信等罪嫌？

二審認為，台北地院於2025年7月21日裁定時，以有部分證人尚待傳喚到庭，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞為由而裁定被告2人延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人尚未交互詰問之情形下，認被告2人滅證、串證之可行性與可能性已經大幅降低，實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當。

高院的裁定指出，原審裁定停止羈押並均命被告2人「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，然，本案事證繁雜，檢察官起訴的被告雖僅有11人，惟於偵查中所列同案之被告，甚至曾經傳喚、臚列於起訴書中，抑或於本案審理過程中已經傳喚，或尚待交互詰問之證人均繁多，是原裁定內容僅泛指「同案被告」、「證人」容有範圍未明之疑慮，實有再予詳加界定以便被告2人明確知悉為宜之必要。

裁定說，檢察官抗告意旨指摘原裁定不當，非無理由，而原裁定既有上開未盡之處，本院合議庭爰撤銷原裁定，並發回原審法院另為適法之處理。

台灣高等法院合議庭是於昨天上午9時30分收到柯文哲、應曉薇交保裁定的抗告案，隨即分案審查，今下午3時許作出撤銷裁定的合議庭包括審判長遲中慧、陪席法官陳昭筠、受命法官黎惠萍。

柯文哲 應曉薇 民眾黨 台灣高等法院

延伸閱讀

柯文哲7千萬交保生變 民眾黨難接受轟「對比民進黨議員涉貪巨大落差」

民調揭4成民眾認同柯文哲冤獄 北檢：檢察官客觀中立善盡舉證

柯文哲交保遭撤銷…柯媽哽咽：賴總統說什麼是什麼「誣賴人神明會責罰」

高院撤銷柯文哲交保裁定 柯美蘭批「良心何在」：這些人等著被上天懲處

相關新聞

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，檢方疑柯與「證人」接觸提抗告，二審...

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，今下午最新消息是台灣高等法院撤銷北院裁定，發回北院更裁，台北地檢署隨即表示，尊...

柯文哲7千萬交保生變 民眾黨難接受轟「對比民進黨議員涉貪巨大落差」

民眾黨前主席柯文哲8日下午以7000萬元交保，台北地檢署9日晚間對柯文哲、應曉薇2人交保提起抗告，高院今下午裁定出爐，撤...

柯文哲交保遭撤銷…柯媽哽咽：賴總統說什麼是什麼「誣賴人神明會責罰」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年、以7000萬元交保，北檢提出抗告，高院合議庭今撤銷原裁定，發回北院更裁。柯媽何瑞...

柯文哲涉貪遭羈押一年 黃國昌揭柯心聲「賴清德跟新潮流要負責」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，以七千萬交保。民眾黨主席黃國昌今中午談到日前與柯文哲聊天內容，他說，柯文哲認為這...

柯文哲7千萬交保被撤銷 高院指北院「才1個月前後矛盾」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7000萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告，台北地院11日將抗告書狀送至台灣高等法院。高院認為北院才隔1個月就「理由矛盾」，今撤銷原裁定，發回北院更裁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。