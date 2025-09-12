柯文哲7千萬交保生變 民眾黨難接受轟「對比民進黨議員涉貪巨大落差」

民眾黨前主席柯文哲8日下午以7000萬元交保，台北地檢署9日晚間對柯文哲、應曉薇2人交保提起抗告，高院今下午裁定出爐，撤銷發回台北地院重開庭。民眾黨發三點聲明表示，對比高院在民進黨北市議員陳怡君貪汙案，碰到柯文哲案卻出現巨大落差與不同標準，實難接受。

針對高等法院撤銷交保，民眾黨表示，對於該裁定，民眾黨深表遺憾，對比高院在陳怡君貪汙案中，合議庭今自行裁定撤銷地院羈押之決定，准100萬交保理由，明確強調必須有「勾串證言之具體事實」才符合法定羈押原因，且檢察官起訴即代表證據已蒐集完成，法院沒有「接力補強有罪證據」的義務，否則不僅違反訴訟當事人的武器平等原則，更壓縮法院無罪推定原則的審判空間。然而如今碰到柯文哲案卻出現巨大的落差與不同的標準，「本黨實難接受。」

民眾黨指出，北院的裁定交保理由已清楚揭示，本案重要證人已交互詰問完畢，並強調羈押是侵害人權的手段，「不得僅為防杜勾串證人等緣由，遽認凡有其他證人尚未到庭進行交互詰問者，即有串證之虞，否則將有違憲法保障被告之對質詰問權，亦不符合比例原則。」

民眾黨說，高院竟未考量本案已歷經超過8個月的審理期間，檢方聲請傳喚的重要證人均已交互詰問完畢，卻仍空泛地以「無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞」為由，撤銷地院所為的交保裁定，不僅嚴重侵害人權，亦違反羈押最後手段性之要求。

民眾黨呼籲，地方法院合議庭法官，應本於獨立審判之精神，捍衛法律專業與公平法院之價值，在發回後之裁定中明確釐清交保所定之條件內容與範圍，並依高院發回的意旨補強說明並無羈押柯文哲主席的必要理由，以維護柯文哲刑事基本人權。