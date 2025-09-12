民調揭4成民眾認同柯文哲冤獄 北檢：檢察官客觀中立善盡舉證

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲京華城案被控貪汙收賄等罪，以7千萬交保，台北地檢署抗告成功，柯文哲恐再羈押。台灣民意基金會今公布最新民調，柯文哲是否冤獄？超過四成民眾同意。北檢表示，檢察官秉持客觀中立態度偵辦，並在公開法庭善盡舉證責任，犯罪成立與否，應由法院依法獨立審酌判斷。

北檢今表示，本案檢察官均秉持「依據證據、查明事實、毋枉毋縱」之客觀中立態度，依法偵辦，並在公開法庭善盡舉證責任，接受被告與辯護人檢視，進行法律上攻防，至於犯罪成立與否，應由法院依法獨立審酌判斷。

台灣民意基金會民調問「柯文哲9月8日說：這案子紛紛擾擾一年多，檢方沒查到什麼證據，根本就是冤獄。請問您同不同意他這個看法？」結果顯示，18.5%非常同意，23.1%還算同意，19.9%不太同意，18.3%一點也不同意，13.8%沒意見，6.4%不知道、拒答。

民眾黨主席黃國昌表示，柯文哲宅心仁厚，認為只是少數鷹犬配合民進黨辦案，不要一竿子打翻司法人員，還是有人兢兢業業在工作崗位上為司法服務，北檢少數的鷹犬檢察官配合民進黨，把台灣司法公信力，完全踐踏谷底，「賴清德總統、法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力，成台灣司法史上最大罪人」。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達重要訊息「國人對柯案是否是冤獄，看法相當分歧，但多數傾向認為是冤獄」游盈隆指，這必然會滋生強烈政治效應，帶來可觀政治後果，因為柯文哲不僅是民眾黨前主席，也是2024年獲高票落選的總統候選人。

民調 北檢 柯文哲 民眾黨 檢察官 京華城案

