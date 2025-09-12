快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

柯文哲交保遭撤銷…柯媽哽咽：賴總統說什麼是什麼「誣賴人神明會責罰」

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
柯媽何瑞英聞訊哽咽「賴清德是總統，他說什麼就是什麼」，自己每天都會拜神，「人沒做的事卻一直被誣賴，神明會責罰。」圖／報系資料照
柯媽何瑞英聞訊哽咽「賴清德是總統，他說什麼就是什麼」，自己每天都會拜神，「人沒做的事卻一直被誣賴，神明會責罰。」圖／報系資料照

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年、以7000萬元交保，北檢提出抗告，高院合議庭今撤銷原裁定，發回北院更裁。柯媽何瑞英聞訊哽咽：「賴清德是總統，他說什麼就是什麼」，自己每天都會拜神，「人沒做的事卻一直被誣賴，神明會責罰。」

柯媽說，她年事已高，無法再承受過多壓力，如今只能依靠信仰祈求庇佑，「我所有的力量就是這樣，我已經80多歲了」。她坦言，若兒子真的再度被收押，「心裡真的很不甘（捨不得）」。

柯媽多次強調：「我的孩子是好孩子」，並回憶柯文哲自小在新竹成長求學的點滴，師長們都肯定他正直勤奮，「學校老師你去問，都知道他是好學生」。

提到北檢抗告成功，柯媽微怒：「已經跟我們拿了7000萬，還要怎樣？」柯媽說，雖然還不知道最終結果，但她只能祈求神明保佑，柯媽也強調自己是小康家庭，並非企業家或權貴，但一直教導孩子要正直做人，「他不是壞孩子，沒有做壞事」。

柯媽更哀嘆：「要害人沒關係，但我們沒有做壞事，你要誣賴就去說吧，法官、檢察官都是有學問的人，關了1年多了都找不到證據，找不到證據還要一直查，要查到有才會（歡喜）高興嗎？我只能請神明幫助我，我的孩子真的是個好孩子。」

柯媽強調，柯文哲真的是好孩子，絕不會貪汙；賴清德他是總統，「不是隨便的人，他說什麼就是什麼」，自己每天都會拜神，「人沒做的事卻一直被誣賴，神明會責罰。」

北檢 貪汙 柯文哲 賴清德 民眾黨 京華城案

延伸閱讀

高院撤銷柯文哲交保裁定 柯美蘭批「良心何在」：這些人等著被上天懲處

北檢抗告成功…何時傳喚柯文哲「加開」一個羈押庭？台北地院猶豫中

北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保生變 高院指北院「才1個月前後矛盾」

曝要當新北最好選項獲柯文哲支持 黃國昌：國民黨要談再來談

相關新聞

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，檢方疑柯與「證人」接觸提抗告，二審...

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，今下午最新消息是台灣高等法院撤銷北院裁定，發回北院更裁，台北地檢署隨即表示，尊...

柯文哲7千萬交保生變 民眾黨難接受轟「對比民進黨議員涉貪巨大落差」

民眾黨前主席柯文哲8日下午以7000萬元交保，台北地檢署9日晚間對柯文哲、應曉薇2人交保提起抗告，高院今下午裁定出爐，撤...

柯文哲交保遭撤銷…柯媽哽咽：賴總統說什麼是什麼「誣賴人神明會責罰」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年、以7000萬元交保，北檢提出抗告，高院合議庭今撤銷原裁定，發回北院更裁。柯媽何瑞...

柯文哲涉貪遭羈押一年 黃國昌揭柯心聲「賴清德跟新潮流要負責」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，以七千萬交保。民眾黨主席黃國昌今中午談到日前與柯文哲聊天內容，他說，柯文哲認為這...

柯文哲7千萬交保被撤銷 高院指北院「才1個月前後矛盾」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7000萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告，台北地院11日將抗告書狀送至台灣高等法院。高院認為北院才隔1個月就「理由矛盾」，今撤銷原裁定，發回北院更裁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。