柯文哲交保遭撤銷…柯媽哽咽：賴總統說什麼是什麼「誣賴人神明會責罰」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年、以7000萬元交保，北檢提出抗告，高院合議庭今撤銷原裁定，發回北院更裁。柯媽何瑞英聞訊哽咽：「賴清德是總統，他說什麼就是什麼」，自己每天都會拜神，「人沒做的事卻一直被誣賴，神明會責罰。」

柯媽說，她年事已高，無法再承受過多壓力，如今只能依靠信仰祈求庇佑，「我所有的力量就是這樣，我已經80多歲了」。她坦言，若兒子真的再度被收押，「心裡真的很不甘（捨不得）」。

柯媽多次強調：「我的孩子是好孩子」，並回憶柯文哲自小在新竹成長求學的點滴，師長們都肯定他正直勤奮，「學校老師你去問，都知道他是好學生」。

提到北檢抗告成功，柯媽微怒：「已經跟我們拿了7000萬，還要怎樣？」柯媽說，雖然還不知道最終結果，但她只能祈求神明保佑，柯媽也強調自己是小康家庭，並非企業家或權貴，但一直教導孩子要正直做人，「他不是壞孩子，沒有做壞事」。

柯媽更哀嘆：「要害人沒關係，但我們沒有做壞事，你要誣賴就去說吧，法官、檢察官都是有學問的人，關了1年多了都找不到證據，找不到證據還要一直查，要查到有才會（歡喜）高興嗎？我只能請神明幫助我，我的孩子真的是個好孩子。」

柯媽強調，柯文哲真的是好孩子，絕不會貪汙；賴清德他是總統，「不是隨便的人，他說什麼就是什麼」，自己每天都會拜神，「人沒做的事卻一直被誣賴，神明會責罰。」