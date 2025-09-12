高院撤銷柯文哲交保裁定 柯美蘭批「良心何在」：這些人等著被上天懲處

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署提抗告，高等法院今撤銷原裁定，發回北院更裁。對此，柯文哲胞妹柯美蘭今天下午表示，高院的資深法官被汙染嚴重，靠近國家政府的核心，讓她質疑「高院會有良心嗎？」

柯美蘭說，上周五聽見交保的裁定，她第一時間沒有很開心，因她也料到後面的結果，既然檢察官系統都可以為所欲為，又怎麼會期待高院不是如此？

她語氣沉重指出，社會上讀過書的人都能明白初心的重要，但資深的人被抹滅了。對於裁定結果，她認為這正代表「上面的人被汙染，一點都不覺得意外」，只覺得委屈是必然的。

她批國家前途因此黯淡，「大罷免都能實施，把領銜人都抓起來，這種執政黨會意外嗎？讓更多人受影響，這是國家的悲哀。」執政黨聽不進正直的言語和建議，也沒有反省，辦了1年了，人證、物證都寫在起訴書上，但起訴書就像小說，真有辦法攤在全國的人面前嗎？難道不覺得羞愧嗎？

柯美蘭說，這都是同一批人，全都在算時間，後面還有後續的動作，「這些人等著被上天來懲處」。她認為，相較之下，北院還算「比較有良心的人」。

至於外界關心她是否要鼓勵柯文哲？她則表示：「哥哥不用我鼓勵，哥哥比我堅強，哥哥鼓勵了很多人。台灣要有良知，要覺醒。」