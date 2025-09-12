成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
民眾黨前主席柯文哲京華城案被控貪汙等罪，今下午最新消息是台灣高等法院撤銷北院裁定，發回北院更裁，台北地檢署隨即表示，尊重法院裁定。

柯文哲9月8日以7千萬元交保，北檢9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告，台北地院11日將抗告書狀送至高院。高院合議庭由黎惠萍擔任受命法官，審判長為遲中慧，陪席法官陳昭筠。高院認為，北院才隔1個月就「理由矛盾」，今撤銷原裁定，發回北院更裁。

柯文哲8日交保，隨即在北院、北檢門口轟台北地檢署「一年什麼都沒查到」，北檢不滿提抗告，直指仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲具保後，即與陳智菡陳宥丞有所接觸。

北檢對柯文哲交保4大理由，包含柯文哲涉犯公益侵占罪仍有重要證人尚未調查完畢，柯具保後即和陳智菡、陳宥丞有所接觸，且對李文宗喊話，羈押禁見中持續授權特定人士使用其「本人名義」在社群帳號片面解讀法庭活動等。

北院11日開庭，柯文哲委任律師鄭深元表示，柯交保離開時，還沒拿到裁定書，被動與陳智菡等人同台、同車，柯始料未及，「他不是故意的」，鄭兩度向審判長江俊彥表示歉意。

北檢主任檢察官林俊則表示，陳智菡、北市議員陳宥丞是證據清單中的證人，法院裁定是「同案證人」不是「尚未詰問證人」，這是白紙黑字的事，按律師講法，難道柯文哲可以和北市府員工討論京華城案的細節？陳智菡曾與北市前副市長彭振聲聯繫，陳宥丞曾幫忙提供議會調查小組的資料，所謂「不得與同案證人接觸」就應該包含證據清單中的證人才合理。

北檢 柯文哲 陳智菡 陳宥丞 民眾黨 應曉薇 京華城案 台灣高等法院

