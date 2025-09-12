北檢抗告成功…何時傳喚柯文哲「加開」一個羈押庭？台北地院猶豫中

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，檢方疑柯與「證人」民眾黨團主任陳智菡接觸提抗告，二審撤銷交保裁定，發回重裁；柯的交保裁定撤銷後，台北地院須再開庭，何時傳喚柯、應？還猶豫中。

台灣高等法院撤銷原裁定發回理由指出，本院合議庭認定，本案依原審審理計畫書記載，尚有證人（含兼具共同被告身分者）尚未交互詰問，關於柯文哲部分，滅證、串證可能性是否降低、有無繼續羈押之必要性之判斷，何以僅限於涉犯違反貪污治罪條例部分，而不及於其涉犯公益侵占、背信等罪嫌？

二審認為，台北地院於2025年7月21日裁定時，以有部分證人尚待傳喚到庭，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞為由而裁定被告2人延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人尚未交互詰問之情形下，認被告2人滅證、串證之可行性與可能性已經大幅降低，實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當。

高院的裁定指出，原審裁定停止羈押並均命被告2人「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，然，本案事證繁雜，檢察官起訴的被告雖僅有11人，惟於偵查中所列同案之被告，甚至曾經傳喚、臚列於起訴書中，抑或於本案審理過程中已經傳喚，或尚待交互詰問之證人均繁多，是原裁定內容僅泛指「同案被告」、「證人」容有範圍未明之疑慮，實有再予詳加界定以便被告2人明確知悉為宜之必要。

裁定說，檢察官抗告意旨指摘原裁定不當，非無理由，而原裁定既有上開未盡之處，本院合議庭爰撤銷原裁定，並發回原審法院另為適法之處理。

台灣高等法院合議庭是於昨天上午9時30分收到柯文哲、應曉薇交保裁定的抗告案，隨即分案審查，今下午3時許作出撤銷裁定的合議庭包括審判長遲中慧、陪席法官陳昭筠、受命法官黎惠萍。