北檢辦柯案過半民眾不滿 黃國昌批賴清德3人司法最大罪人

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案日前7000萬交保，台灣民意基金會今公布最新民調，顯示41.6%民意同意柯案是冤獄、54％不滿意北檢偵辦柯案的表現。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨的髒手把司法玷汙成什麼樣，賴清德總統、法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力，成台灣司法史上最大罪人。

黃國昌今表示，看到游盈隆老師的民調，只能說好不令人意外，看到五成的人民對於檢察官的表現不認同，應該好好反省，孰令致之、孰使為之，看看民進黨的髒手把司法玷汙成什麼樣子，柯文哲念茲在茲的，就是希望台灣司法讓人民信任。

黃國昌指出，但顯然不是這樣，柯文哲宅心仁厚，認為只是少數鷹犬配合民進黨辦案，不要一竿子打翻司法人員，還是有人兢兢業業在工作崗位上為司法服務，北檢少數的鷹犬檢察官配合民進黨，把台灣司法公信力，完全踐踏谷底，該負最大責任的是賴清德、鄭銘謙、王俊力成為台灣司法史上最大罪人。

至於美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元說，只要柯文哲在外面越久，民眾黨內戰就會越白熱化，弄不好會是民眾黨分裂的前兆。黃國昌質疑，「不知道評論基礎何在？民眾黨何時有內戰過？奉勸你們省省，可以了啦」，去年搞得現在一年，綠媒什麼時候成功過，現在提這個問題自取其辱。