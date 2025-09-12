快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

破天荒！高院裁定撤押陳怡君：檢有蒐證義務 院不應以串證羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢辦柯案過半民眾不滿 黃國昌批賴清德3人司法最大罪人

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案日前7000萬交保，台灣民意基金會今公布最新民調，顯示41.6%民意同意柯案是冤獄、54％不滿意北檢偵辦柯案的表現。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案日前7000萬交保，台灣民意基金會今公布最新民調，顯示41.6%民意同意柯案是冤獄、54％不滿意北檢偵辦柯案的表現。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案日前7000萬交保，台灣民意基金會今公布最新民調，顯示41.6%民意同意柯案是冤獄、54％不滿意北檢偵辦柯案的表現。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨的髒手把司法玷汙成什麼樣，賴清德總統、法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力，成台灣司法史上最大罪人。

黃國昌今表示，看到游盈隆老師的民調，只能說好不令人意外，看到五成的人民對於檢察官的表現不認同，應該好好反省，孰令致之、孰使為之，看看民進黨的髒手把司法玷汙成什麼樣子，柯文哲念茲在茲的，就是希望台灣司法讓人民信任。

黃國昌指出，但顯然不是這樣，柯文哲宅心仁厚，認為只是少數鷹犬配合民進黨辦案，不要一竿子打翻司法人員，還是有人兢兢業業在工作崗位上為司法服務，北檢少數的鷹犬檢察官配合民進黨，把台灣司法公信力，完全踐踏谷底，該負最大責任的是賴清德、鄭銘謙、王俊力成為台灣司法史上最大罪人。

至於美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元說，只要柯文哲在外面越久，民眾黨內戰就會越白熱化，弄不好會是民眾黨分裂的前兆。黃國昌質疑，「不知道評論基礎何在？民眾黨何時有內戰過？奉勸你們省省，可以了啦」，去年搞得現在一年，綠媒什麼時候成功過，現在提這個問題自取其辱。

柯文哲

延伸閱讀

北檢抗告今裁定 黃國昌：民進黨窮盡手段押柯文哲 不敢輕心

美稱將與台達成重大協議 羅智強諷賴清德成7跪總統

賴清德總統：對等、尊嚴 願意跟中國交流、合作促進和平共榮

回賴清德「屠刀說」 羅智強：從頭到尾擺爛 靠朝野對立穩住自己

相關新聞

北檢辦柯案過半民眾不滿 黃國昌批賴清德3人司法最大罪人

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案日前7000萬交保，台灣民意基金會今公布最新民調，顯示41.6%民意同意柯案是冤獄、54％不...

北檢抗告今裁定 黃國昌：民進黨窮盡手段押柯文哲 不敢輕心

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年、以7000萬元交保，北檢提出抗告，高院合議庭預計今裁定。民眾黨主席黃國昌表示，不...

柯文哲抗告案 法官論壇先網內互打 「不因厭惡這個人刑獄」

民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄案交保，抗告結果未卜，法官論壇也闢戰場攻防；論壇日前有法官化名「戰爭已經開打」暗諭柯是「白蓮...

四叉貓遭廠商切割卻迎「抖內潮」 一天進帳破11萬淚喊：你們贏了！

網紅四叉貓（劉宇）近日因評論前民眾黨主席柯文哲交保事件，引發藍白支持者不滿，合作廠商雪坊與藍海饌相繼宣布終止合作。然而，他不僅未受打擊，反而因粉絲力挺，抖內金額一夕暴漲超過20倍，意外掀起熱議。

民調／柯文哲案是否冤案 四成二同意、三成八不同意

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，柯文哲案是否如柯文哲所說是冤獄，四成二民眾基本上同意、三成八不同意，同意比不同意多3...

聲援柯文哲 張亞中：拒絕政治羈押 還台灣社會公道

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，日前以7000萬元交保，北檢隨後提抗告，高院合議庭昨夜不裁定。孫文學校總校長張亞中表示，羈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。