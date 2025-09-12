北檢抗告今裁定 黃國昌：民進黨窮盡手段押柯文哲 不敢輕心

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年、以7000萬元交保，北檢提出抗告，高院合議庭預計今裁定。民眾黨主席黃國昌表示，不敢掉以輕心，畢竟發生過前例，「民進黨窮盡所有手段關押柯文哲意志」，會嚴陣以待、面對所有可能發生的狀況，「司法不該為民進黨存在，不該為賴清德服務。」

黃國昌今上午出席黨團協商受訪表示，老實說柯文哲案子審理到現在，台灣社會反應非常明確，擺名是政治追殺司法辦案，檢察官說盡了舉證責任，「我說過語畢鬨堂大笑，所有傳喚的證人都打臉檢察官虛構迫害柯文哲的情節，還有臉說進舉證責任？」

黃國昌也坦言，但檢察官提抗告，他們也不敢掉以輕心，畢竟過去發生過前例，民進黨窮盡所有手段關押柯文哲意志，「我們領教過了，我們會嚴陣以待，面對所有可能發生的狀況」，他還是提醒，司法應該是為人民而存在、為公平正義服務；司法不該是為民進黨存在，不該為賴清德服務。

媒體追問和柯文哲談了哪些方向，黃國昌說，「談了三個小時要怎麼濃縮？」不過柯主席從台北看守所出來時，大家最關心柯的身體狀況，希望柯主席能去做全身健康檢查，畢竟當初看收所時，就醫有延誤，整個後續的處理也讓支持者非常關心。

黃國昌表示，至於其他有關於國政、黨政的推進，他也跟柯主席詳細報告，過去這段發生重要事情，也充分的跟柯主席交換意見，不論針對未來民眾黨倡議聯合政府，乃至於2026年布局，還有2年條款、立委在立法院內重要的工作，以及民眾黨對於各外國使節，必須要讓其清楚知道

民眾黨政策上議題採取的立場，不要每次都被民進黨做大外宣，導致一些不必要的誤會。

黃國昌說，相信日前外籍記者為何傷心離開台灣，也充分表白，目前環境下雖然執政黨使勁所有手段，想要抹黑鬥臭柯文哲、消滅民眾黨，但誠如柯文哲所說，「我們不會屈服投降。」

至於兩年條款，黃國昌強調，其實在黨代表大會後，決議很清楚了，兩年條款維持，除非柯文哲基於黨的發展有特別指示，但目前沒有收到其他任何指示，民眾黨向來的態度就是，任何人在工作崗位上，最重要的是把自己工作做好，回應支持者期待。