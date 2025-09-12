柯文哲抗告案 法官論壇先網內互打 「不因厭惡這個人刑獄」

民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄案交保，抗告結果未卜，法官論壇也闢戰場攻防；論壇日前有法官化名「戰爭已經開打」暗諭柯是「白蓮教主」引回響，法官「龍馬精神」侃侃而談挺柯，昨憶起校訓再貼文「不因厭惡這個人而刑獄」。

本月10日，「戰爭已經開打」以標題「邪教抵禦對策」為文表示「奧姆真理教的教主麻原彰晃在教義中宣稱，日本的司法體系是由撒旦、黑暗勢力操控的世俗權力，目的是壓迫真理及阻止救贖，而非正義」。

文章寫「眼下白蓮教主出關，立即率眾攻擊檢方。白蓮教主教眾大呼神功護體，目的就是要毀敗司法獨立在人民的信賴感，…白蓮教信奉謊言只要說的夠大聲就會變成真理，因此貪污犯大喝三聲就會變成政治犯，依法偵審就會變成奉命行事」。

後來「龍馬精神」貼文酸「…怎麼先前都不用相同標準羈押更嚴重的…」、「說論壇不能講政治的學長們，拜託你們快出來喔，這人在主動講政治呢！不要遇到同意識形態的人就縮起來喔」。

由於「戰爭已經開打」筆仗回敬語氣不客氣，「龍馬精神」11日半夜2點不睡火力持續，再上網表示「…感覺大罷免大失敗之後，相關的言詞越來越激烈瘋狂，把法官論壇當個人表演舞台一樣，看了真是怵目驚心」。

此外，「龍馬精神」表示「雙標仔的雙標讓人驚奇讚嘆，政治文假裝包一點跟司法相關的話題，就當作自己沒在講政治…」、「一面無條件支持力挺聲請延押、抗告的檢察官，一面謾罵其他任何不同意見的法官是邪教徒， …不就是看顏色分黑白嗎？」

論壇內「龍馬精神」對內網「柯黑」的言論說「刑事訴訟法最基本的無罪推定，學長都忘了嗎？即使沒待過刑事，大學也該上過，…今天是否有罪，是承審學長姐要煩惱的事情，…你們明明什麼卷證也沒看過卻可以張口就血口噴人，直接有罪推定無限上綱到頂」。

文未，「龍馬精神」回憶起在司法官學院的校訓，貼文「記得受訓時司訓所有個字畫，大意是不因喜好這個人而輕縱，不因厭惡這個人而刑獄」，表示要和法官同僚們共勉。