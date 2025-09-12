民調／柯文哲案是否冤案 四成二同意、三成八不同意

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台北地院持續審理柯文哲案，民眾黨前主席柯文哲出庭（左），開庭結束與支持者握手。記者曾原信／攝影
台北地院持續審理柯文哲案，民眾黨前主席柯文哲出庭（左），開庭結束與支持者握手。記者曾原信／攝影

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，柯文哲案是否如柯文哲所說是冤獄，四成二民眾基本上同意、三成八不同意，同意比不同意多3.4個百分點。

民調問，「柯文哲9月8日說：這案子紛紛擾擾一年多，檢方沒查到什麼證據，根本就是冤獄。請問您同不同意他這個看法？」結果顯示，18.5%非常同意，23.1%還算同意，19.9%不太同意，18.3%一點也不同意，13.8%沒意見，6.4%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要訊息，國人對柯案是否是冤獄，看法相當分歧，但多數傾向認為是冤獄；這必然會滋生強烈政治效應，帶來可觀政治後果， 因為柯文哲不僅是民眾黨前主席，也是2024年獲高票落選的總統候選人。

該民調訪問期間是9月8到10日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%；有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點；並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

