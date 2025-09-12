四叉貓遭廠商切割卻迎「抖內潮」 一天進帳破11萬淚喊：你們贏了！

網紅四叉貓（劉宇）近日因評論前民眾黨主席柯文哲交保事件，留下一句「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」引發藍白支持者不滿，網紅陳沂也發動抵制四叉貓業配，合作廠商雪坊與藍海饌相繼宣布終止合作。然而，他不僅未受打擊，反而因粉絲力挺，抖內金額一夕暴漲超過20倍。

四叉貓11日晚間在臉書發文透露，當天下午數家廠商陸續聲明終止業配，他理解廠商有自身考量，並呼籲粉絲「不要為難他們」。他坦言，業配原本就不是主要收入來源，過去三年採取「佛系經營」，實際抽成僅約4萬元，反而「寫書賣書比較好賺」。

他也宣布，未來貼文將不再附上業配連結，而是直接放上抖內網址，「看小草（柯粉）怎麼抵制」。貼文中，他公開抖內後台數據：9月4日進帳僅5,500元，到9月11日卻暴增至116,464元，成長超過20倍。

面對粉絲熱情相挺，四叉貓感動到差點落淚，激動喊道：「你們贏了！我這麼沒血沒淚，還被逼到眼睛進沙。」當晚更臨時開啟「感謝祭」直播，向支持者一一表達謝意。

該文引來大批支持者力挺：「抖內給貓貓，爽，貓貓加油」、「我沒能力給你抖內，但我會持續給你按讚加油」、「這樣年終和i17似乎有著落了耶！」

也有網友要求四叉貓應該為不當言論道歉，「捅了婁子，就不要傲嬌在那說沒接業配沒關係，我不差錢這種話了啦，社會觀感就不好了，該道歉還是要道歉，不是秀其他抖內啥數據的說我其他賺更多」。四叉貓則親自回應：「廢話！我發文不能上新聞的話我幹嘛發文？我寫在日記本裡面就好啦！」