快訊

Lulu嫁偶像！陳漢典宣布結婚 14年前「康熙互動」被讚命中註定

台灣寶可夢中心開賣10款新品！萬聖節皮卡丘登場 鐵粉驚訝：跟日本同步

LINE用戶齊驚收「1通知」不想理！官方急澄清「不是詐騙」：照做才能防盜

四叉貓遭廠商切割卻迎「抖內潮」 一天進帳破11萬淚喊：你們贏了！

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅「四叉貓」。 聯合報系資料照
網紅「四叉貓」。 聯合報系資料照

網紅四叉貓（劉宇）近日因評論前民眾黨主席柯文哲交保事件，留下一句「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」引發藍白支持者不滿，網紅陳沂也發動抵制四叉貓業配，合作廠商雪坊與藍海饌相繼宣布終止合作。然而，他不僅未受打擊，反而因粉絲力挺，抖內金額一夕暴漲超過20倍。

四叉貓11日晚間在臉書發文透露，當天下午數家廠商陸續聲明終止業配，他理解廠商有自身考量，並呼籲粉絲「不要為難他們」。他坦言，業配原本就不是主要收入來源，過去三年採取「佛系經營」，實際抽成僅約4萬元，反而「寫書賣書比較好賺」。

他也宣布，未來貼文將不再附上業配連結，而是直接放上抖內網址，「看小草（柯粉）怎麼抵制」。貼文中，他公開抖內後台數據：9月4日進帳僅5,500元，到9月11日卻暴增至116,464元，成長超過20倍。

面對粉絲熱情相挺，四叉貓感動到差點落淚，激動喊道：「你們贏了！我這麼沒血沒淚，還被逼到眼睛進沙。」當晚更臨時開啟「感謝祭」直播，向支持者一一表達謝意。

該文引來大批支持者力挺：「抖內給貓貓，爽，貓貓加油」、「我沒能力給你抖內，但我會持續給你按讚加油」、「這樣年終和i17似乎有著落了耶！」

也有網友要求四叉貓應該為不當言論道歉，「捅了婁子，就不要傲嬌在那說沒接業配沒關係，我不差錢這種話了啦，社會觀感就不好了，該道歉還是要道歉，不是秀其他抖內啥數據的說我其他賺更多」。四叉貓則親自回應：「廢話！我發文不能上新聞的話我幹嘛發文？我寫在日記本裡面就好啦！」

業配 四叉貓 柯文哲

延伸閱讀

躺在101歲母親懷裡…應曉薇發文感謝小草打氣 「怎麼那麼可愛」

柯文哲太會畫重點！苗博雅指民進黨犯4字兵家大忌：造就貪汙犯高調

回顧Joeman開箱史蛻變驚人 網讚嘆：本人比iPhone進化更多

誠品松菸改裝…作家曝2照片 一票書迷見地板驚呼：敦南店回來了

相關新聞

民調／柯文哲案是否冤案 四成二同意、三成八不同意

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，柯文哲案是否如柯文哲所說是冤獄，四成二民眾基本上同意、三成八不同意，同意比不同意多3...

柯文哲抗告案 法官論壇先網內互打 「不因厭惡這個人刑獄」

民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄案交保，抗告結果未卜，法官論壇也闢戰場攻防；論壇日前有法官化名「戰爭已經開打」暗諭柯是「白蓮...

四叉貓遭廠商切割卻迎「抖內潮」 一天進帳破11萬淚喊：你們贏了！

網紅四叉貓（劉宇）近日因評論前民眾黨主席柯文哲交保事件，引發藍白支持者不滿，合作廠商雪坊與藍海饌相繼宣布終止合作。然而，他不僅未受打擊，反而因粉絲力挺，抖內金額一夕暴漲超過20倍，意外掀起熱議。

聲援柯文哲 張亞中：拒絕政治羈押 還台灣社會公道

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，日前以7000萬元交保，北檢隨後提抗告，高院合議庭昨夜不裁定。孫文學校總校長張亞中表示，羈...

柯文哲交保被控接觸證人 檢辯舌戰

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案以七千萬元交保，台北地檢署以柯接觸證人身分的民眾黨立法院黨團主任陳智菡等為由提抗告，台灣高等...

柯批編故事 檢暗喻周榆修作偽證

民眾黨前主席柯文哲、前柯競選辦公室主任李文宗涉政治獻金侵占、背信案，台北地方法院昨傳喚民眾黨秘書長周榆修、木可公司前女員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。