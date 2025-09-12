聲援柯文哲 張亞中：拒絕政治羈押 還台灣社會公道

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席參選人張亞中。記者曾學仁／攝影
國民黨主席參選人張亞中。記者曾學仁／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，日前以7000萬元交保，北檢隨後提抗告，高院合議庭昨夜不裁定。孫文學校總校長張亞中表示，羈押應僅在高度逃亡、串證危險下適用，如果容許北檢的抗告，等於坐實北檢把司法當成政治鬥爭的武器，呼籲高院維持交保裁定，還柯文哲自由，也還社會一個公道。

張亞中指出，柯文哲涉京華城案羈押逾一年，近日以7000萬元交保。然而，北檢卻仍執意提出抗告，企圖透過「無限羈押」繼續消耗一位在野領袖的意志與政治能量，這已經不再是單純的司法案件，而是赤裸裸的政治操作。

張亞中說，北檢抗告的五大理由，包括尚有證人未訊問、疑似違反交保條件、與共同被告互動、社群發文「隔空串證」等。但事實是，核心證人多已完成訊問，所謂「接觸證人」更與京華城案無直接關聯；至於授權社群帳號發文，本質上只是言論表達，怎能被無限上綱為「串證」？這些理由看似繁多，卻經不起基本的法律檢驗。

張亞中說，台灣民主最可貴之處，在於司法必須超然獨立，然而柯案的進展卻讓人質疑，檢方是否早已將此案當成政治武器？當司法淪為政治工具，不僅被告失去公正審判的權利，整個社會也將陷入對司法公信力的徹底失望。

張亞中表示，羈押是最嚴厲的限制人身自由手段，本應僅在高度逃亡、串證危險下適用。本案目前已起訴，且柯文哲絕無逃亡的任何意圖與可能。如果容許北檢的抗告，等於坐實了北檢把司法當成政治鬥爭的武器。

張亞中說，法院應該認清，這不只是柯文哲一人的遭遇，而是攸關整個台灣司法尊嚴與民主未來的考驗。他呼籲高等法院必須拒絕北檢的抗告，維持交保裁定，還柯文哲自由，也還社會一個公道。司法不應再被政治操弄，台灣人民需要的是一個公平正義的司法體系，而不是一個為權力服務的羈押機器。

柯文哲

延伸閱讀

「一出門就能感受溫暖」柯文哲感謝小草 盼粉絲認真快樂過每一天

已與柯文哲「一對一」長談黨務 黃國昌：柯堅持2年條款是對的

北檢抗告 柯文哲7000萬交保有變？ 高院今夜不裁定

柯文哲交保能否維持尚未明朗 離開法庭時小草喊清清白白

相關新聞

柯文哲交保被控接觸證人 檢辯舌戰

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案以七千萬元交保，台北地檢署以柯接觸證人身分的民眾黨立法院黨團主任陳智菡等為由提抗告，台灣高等...

聲援柯文哲 張亞中：拒絕政治羈押 還台灣社會公道

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，日前以7000萬元交保，北檢隨後提抗告，高院合議庭昨夜不裁定。孫文學校總校長張亞中表示，羈...

柯批編故事 檢暗喻周榆修作偽證

民眾黨前主席柯文哲、前柯競選辦公室主任李文宗涉政治獻金侵占、背信案，台北地方法院昨傳喚民眾黨秘書長周榆修、木可公司前女員...

「一出門就能感受溫暖」柯文哲感謝小草 盼粉絲認真快樂過每一天

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案交保中，他今天在臉書表示，交保這三天，每次到北院開庭，都會看到許多「小草」冒著大太陽來支持他...

北檢抗告 柯文哲7000萬交保有變？ 高院今夜不裁定

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告，台北地...

柯文哲交保能否維持尚未明朗 離開法庭時小草喊清清白白

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地院今傳喚前木可公關公司女員工李婉萱作證，檢方指控柯與前競辦主任李文宗以競選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。