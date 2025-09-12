聲援柯文哲 張亞中：拒絕政治羈押 還台灣社會公道

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，日前以7000萬元交保，北檢隨後提抗告，高院合議庭昨夜不裁定。孫文學校總校長張亞中表示，羈押應僅在高度逃亡、串證危險下適用，如果容許北檢的抗告，等於坐實北檢把司法當成政治鬥爭的武器，呼籲高院維持交保裁定，還柯文哲自由，也還社會一個公道。

張亞中指出，柯文哲涉京華城案羈押逾一年，近日以7000萬元交保。然而，北檢卻仍執意提出抗告，企圖透過「無限羈押」繼續消耗一位在野領袖的意志與政治能量，這已經不再是單純的司法案件，而是赤裸裸的政治操作。

張亞中說，北檢抗告的五大理由，包括尚有證人未訊問、疑似違反交保條件、與共同被告互動、社群發文「隔空串證」等。但事實是，核心證人多已完成訊問，所謂「接觸證人」更與京華城案無直接關聯；至於授權社群帳號發文，本質上只是言論表達，怎能被無限上綱為「串證」？這些理由看似繁多，卻經不起基本的法律檢驗。

張亞中說，台灣民主最可貴之處，在於司法必須超然獨立，然而柯案的進展卻讓人質疑，檢方是否早已將此案當成政治武器？當司法淪為政治工具，不僅被告失去公正審判的權利，整個社會也將陷入對司法公信力的徹底失望。

張亞中表示，羈押是最嚴厲的限制人身自由手段，本應僅在高度逃亡、串證危險下適用。本案目前已起訴，且柯文哲絕無逃亡的任何意圖與可能。如果容許北檢的抗告，等於坐實了北檢把司法當成政治鬥爭的武器。

張亞中說，法院應該認清，這不只是柯文哲一人的遭遇，而是攸關整個台灣司法尊嚴與民主未來的考驗。他呼籲高等法院必須拒絕北檢的抗告，維持交保裁定，還柯文哲自由，也還社會一個公道。司法不應再被政治操弄，台灣人民需要的是一個公平正義的司法體系，而不是一個為權力服務的羈押機器。