聽新聞
0:00 / 0:00

柯批編故事 檢暗喻周榆修作偽證

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

民眾黨前主席柯文哲、前柯競選辦公室主任李文宗涉政治獻金侵占、背信案，台北地方法院昨傳喚民眾黨秘書長周榆修、木可公司前女員工李婉萱作證。柯引述母親說「新的被子打一打也有灰塵」，批起訴書編故事，檢方反擊基金會有人頭，暗喻周作偽證。

周榆修曾在眾望關懷慈善基金會擔任主任，檢方指控，柯文哲、李文宗挪用基金會八二七萬元支付競辦員工薪資涉背信。周證稱，柯是基金會辦公益活動「看板」、「代言人」，沒有介入但有參與會務，「就像一般基金會有年度代言人一樣」，請柯代言效益很大。

柯文哲說，檢察官問基金會員工有無參與公益活動？這些員工一報到就跑掉，檢察官特別去問這些人，「他們當然說沒有」，於是檢察官開始製造故事，在扣押手機、硬碟隨便找一句話就編故事，他媽媽曾說「吃個飯還會咬到舌頭，新的被子打一打也會有灰塵」，他希望台灣好，司法應是獨立的，社會上也沒那麼多壞人。

主任檢察官林俊廷說，基金會辦公室花費遠低於人事開銷，甚至有人頭員工，依卷內證人對話紀錄，周榆修「切割」基金會與柯文哲的關係，與別的證人說法不一，「顯然有一方作偽證」。檢方另控柯、李文宗利用木可，以販售競選小物侵占政治獻金四五一○萬元；李婉萱稱，從競總離開去木可，還是在做有關柯聲量工作，「就像在經營網紅」。

柯文哲

延伸閱讀

已與柯文哲「一對一」長談黨務 黃國昌：柯堅持2年條款是對的

北檢抗告 柯文哲7000萬交保有變？ 高院今夜不裁定

柯文哲交保能否維持尚未明朗 離開法庭時小草喊清清白白

京華城等案開庭結束 柯文哲步出地院與支持者握手致意

相關新聞

柯文哲交保被控接觸證人 檢辯舌戰

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案以七千萬元交保，台北地檢署以柯接觸證人身分的民眾黨立法院黨團主任陳智菡等為由提抗告，台灣高等...

聲援柯文哲 張亞中：拒絕政治羈押 還台灣社會公道

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，日前以7000萬元交保，北檢隨後提抗告，高院合議庭昨夜不裁定。孫文學校總校長張亞中表示，羈...

柯批編故事 檢暗喻周榆修作偽證

民眾黨前主席柯文哲、前柯競選辦公室主任李文宗涉政治獻金侵占、背信案，台北地方法院昨傳喚民眾黨秘書長周榆修、木可公司前女員...

「一出門就能感受溫暖」柯文哲感謝小草 盼粉絲認真快樂過每一天

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案交保中，他今天在臉書表示，交保這三天，每次到北院開庭，都會看到許多「小草」冒著大太陽來支持他...

北檢抗告 柯文哲7000萬交保有變？ 高院今夜不裁定

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告，台北地...

柯文哲交保能否維持尚未明朗 離開法庭時小草喊清清白白

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地院今傳喚前木可公關公司女員工李婉萱作證，檢方指控柯與前競辦主任李文宗以競選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。