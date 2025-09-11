北檢抗告 柯文哲7000萬交保有變？ 高院今夜不裁定

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告，台北地院上午將抗告書狀送至台灣高等法院，高院抽中黎惠萍擔任受命法官。高院傍晚表示，合議庭今夜不裁定。

高院合議庭由黎惠萍擔任受命法官，審判長為遲中慧，陪席法官陳昭筠。

柯文哲被控貪汙收賄等罪，交保後轟台北地檢署「一年什麼都沒查到」，北檢不滿，抗告指仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲具保後，即與陳智菡、陳宥丞有所接觸。