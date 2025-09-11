快訊

北檢抗告 柯文哲7000萬交保有變？ 高院今夜不裁定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台北地方法院持續審理柯文哲案。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告，台北地院上午將抗告書狀送至台灣高等法院，高院抽中黎惠萍擔任受命法官。高院傍晚表示，合議庭今夜不裁定。

高院合議庭由黎惠萍擔任受命法官，審判長為遲中慧，陪席法官陳昭筠。

柯文哲被控貪汙收賄等罪，交保後轟台北地檢署「一年什麼都沒查到」，北檢不滿，抗告指仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲具保後，即與陳智菡、陳宥丞有所接觸。

北檢對柯文哲交保4大理由，包含柯文哲涉犯公益侵占罪仍有重要證人尚未調查完畢，柯具保後即和陳智菡、陳宥丞有所接觸，且對李文宗喊話，羈押禁見中持續授權特定人士使用其「本人名義」在社群帳號片面解讀法庭活動等。

台北地方法院持續審理柯文哲案。記者曾原信／攝影

貪汙 柯文哲 京華城案

柯文哲交保能否維持尚未明朗 離開法庭時小草喊清清白白

京華城等案開庭結束 柯文哲步出地院與支持者握手致意

柯文哲羈押抗告剛分案 檢辯先「小激戰」 法官這時說話了…

「新被子打一打有灰塵」柯文哲批編故事 檢察官暗喻周榆修作偽證

北檢抗告 柯文哲7000萬交保有變？ 高院今夜不裁定

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告，台北地...

與陳智菡同車…柯文哲會再被押嗎？ 媒體人揭1關鍵原因：機率不高

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城與政治獻金案日前獲准交保，檢方則於9日提出抗告，主張他與黨團主任陳智菡接觸，疑似違反不得聯繫證人的原則。對此，資深媒體人樊啓明認為，法官的裁定內容已清楚指出「滅證風險已大幅降低」，北檢以此為由提抗告，頗有硬湊理由之嫌，法律實務界普遍也不看好高等法院會予以採納。

柯文哲交保能否維持尚未明朗 離開法庭時小草喊清清白白

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地院今傳喚前木可公關公司女員工李婉萱作證，檢方指控柯與前競辦主任李文宗以競選...

京華城等案開庭結束 柯文哲步出地院與支持者握手致意

台北地方法院持續審理京華城等案，上午傳喚民眾黨前主席柯文哲等人，柯文哲除在庭上批評檢方編造故事之外，其餘時間態度輕鬆，開...

柯文哲羈押抗告剛分案 檢辯先「小激戰」 法官這時說話了…

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前交保，台北地院今開庭傳喚柯，檢方以民眾黨立院黨團主任陳智菡與柯接觸為由提抗告，...

「新被子打一打有灰塵」柯文哲批編故事 檢察官暗喻周榆修作偽證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今天傳喚民眾黨秘書長周榆修作證，調查眾望關懷慈善基金會公益性；柯說，...

