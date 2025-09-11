柯文哲交保能否維持尚未明朗 離開法庭時小草喊清清白白

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地院今傳喚前木可公關公司女員工李婉萱作證，檢方指控柯與前競辦主任李文宗以競選小物募款卻侵占政治獻金，李女證稱，從競總離開後，還是在做將柯經營為「網紅」的事。

檢察官認為，木可對外宣稱募款，卻任由黨工以折扣碼帶貨，小物價格且高於市面行情，證明柯文哲、李文宗利用選舉牟利。

合議庭今天共傳喚民眾黨秘書長周榆修、李婉萱2人作證，庭審到下午3時結束，柯目前交保裁定是否因抗告而無法維持？尚未明朗，只在周作證後批檢察官「編故事」，便於李婉萱作證後不再評論，在數十名「小草」喊「柯文哲、清清白白」口號下離開。

李婉萱證稱，她2023年9月到2024年7月在選舉辦公室工作，競辦停止運作後，就轉去木可工作，主要是在做柯文哲聲量的工作「就像在經營網紅」；李女說，就她認知，李文宗的層級比木可負責人李文娟來得高。