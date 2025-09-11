與陳智菡同車…柯文哲會再被押嗎？ 媒體人揭1關鍵原因：機率不高

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城與政治獻金案日前獲准交保，檢方則於9日提出抗告，主張他與黨團主任陳智菡接觸，疑似違反不得聯繫證人的原則。對此，資深媒體人樊啓明認為，法官的裁定內容已清楚指出「滅證風險已大幅降低」，北檢以此為由提抗告，頗有硬湊理由之嫌，法律實務界普遍也不看好高等法院會予以採納。

樊啓明10日在臉書發文指出，此次抗告中最具爭議的焦點在於柯文哲是否違反與證人接觸規定。檢方主張陳智菡為起訴書中所列之證據證人，因此柯與其搭車恐構成串證之虞；但陳智菡則表示，自己未被法院列入證人清單，也未接獲傳喚。樊啓明認為，這反映出一項法律實務常見分歧：即便檢察官列名為證人，若法官未認為其有必要出庭，其是否具「證人身分」，本身即具爭議空間。

根據北院裁定書內容，法院認定「本案重要證人均已詰問完畢，相關事證也已獲得相當程度保全，就本案涉及的重大罪嫌而言，滅證或串供的風險已顯著降低」。樊啓明據此認為，北檢主張柯仍可能與證人串證、影響偵審公正，說服力薄弱。如高院駁回，北檢亦無法再度抗告，顯示本案後續變數不大。

不過，與法院「主要證人已完成詰問」的認定不同，北檢強調，本案仍有數名關鍵證人尚未完成交互詰問，包括前台北市都發局長黃景茂、前副市長黃珊珊等人，因此認為在貪汙或公益侵占罪嫌仍未釐清前，柯文哲仍有羈押的必要。

台灣高等法院已於今（11）日上午10時前接獲抗告狀並完成分案。審判長江俊彥表示，因檢方已對原裁定提出抗告，若在高院裁定前仍持續補充或變更抗告內容，恐造成審查標的不明確，若未來確有釋明必要，法院將視情況進行補正、撤銷或另為說明。