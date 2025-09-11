快訊

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

與陳智菡同車…柯文哲會再被押嗎？ 媒體人揭1關鍵原因：機率不高

聯合新聞網／ 綜合報導
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，柯今不忘向支持者致意。記者曾原信／攝影
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，柯今不忘向支持者致意。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城與政治獻金案日前獲准交保，檢方則於9日提出抗告，主張他與黨團主任陳智菡接觸，疑似違反不得聯繫證人的原則。對此，資深媒體人樊啓明認為，法官的裁定內容已清楚指出「滅證風險已大幅降低」，北檢以此為由提抗告，頗有硬湊理由之嫌，法律實務界普遍也不看好高等法院會予以採納。

樊啓明10日在臉書發文指出，此次抗告中最具爭議的焦點在於柯文哲是否違反與證人接觸規定。檢方主張陳智菡為起訴書中所列之證據證人，因此柯與其搭車恐構成串證之虞；但陳智菡則表示，自己未被法院列入證人清單，也未接獲傳喚。樊啓明認為，這反映出一項法律實務常見分歧：即便檢察官列名為證人，若法官未認為其有必要出庭，其是否具「證人身分」，本身即具爭議空間。

根據北院裁定書內容，法院認定「本案重要證人均已詰問完畢，相關事證也已獲得相當程度保全，就本案涉及的重大罪嫌而言，滅證或串供的風險已顯著降低」。樊啓明據此認為，北檢主張柯仍可能與證人串證、影響偵審公正，說服力薄弱。如高院駁回，北檢亦無法再度抗告，顯示本案後續變數不大。

不過，與法院「主要證人已完成詰問」的認定不同，北檢強調，本案仍有數名關鍵證人尚未完成交互詰問，包括前台北市都發局長黃景茂、前副市長黃珊珊等人，因此認為在貪汙或公益侵占罪嫌仍未釐清前，柯文哲仍有羈押的必要。

台灣高等法院已於今（11）日上午10時前接獲抗告狀並完成分案。審判長江俊彥表示，因檢方已對原裁定提出抗告，若在高院裁定前仍持續補充或變更抗告內容，恐造成審查標的不明確，若未來確有釋明必要，法院將視情況進行補正、撤銷或另為說明。

柯文哲 陳智菡

延伸閱讀

柯文哲7000萬交保檢抗告 台灣高等法院合議庭組成出爐

柯文哲的政治豪賭？ 游盈隆曝北檢抗告成功率：也許不在乎是否再被關

柯文哲交保…學者分析北檢抗告「成功率不高」 預言藍綠白下一步

柯文哲羈押抗告剛分案 檢辯先「小激戰」 法官這時說話了…

相關新聞

柯文哲羈押抗告剛分案 檢辯先「小激戰」 法官這時說話了…

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前交保，台北地院今開庭傳喚柯，檢方以民眾黨立院黨團主任陳智菡與柯接觸為由提抗告，...

柯文哲7000萬交保檢抗告 台灣高等法院合議庭組成出爐

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告；台北地...

與陳智菡同車…柯文哲會再被押嗎？ 媒體人揭1關鍵原因：機率不高

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城與政治獻金案日前獲准交保，檢方則於9日提出抗告，主張他與黨團主任陳智菡接觸，疑似違反不得聯繫證人的原則。對此，資深媒體人樊啓明認為，法官的裁定內容已清楚指出「滅證風險已大幅降低」，北檢以此為由提抗告，頗有硬湊理由之嫌，法律實務界普遍也不看好高等法院會予以採納。

「新被子打一打有灰塵」柯文哲批編故事 檢察官暗喻周榆修作偽證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今天傳喚民眾黨秘書長周榆修作證，調查眾望關懷慈善基金會公益性；柯說，...

影／檢方懷疑柯挪用眾望基金會資金 黃國昌：笑掉大牙

台北地方法院上午審理柯文哲相關案件，檢方質疑柯文哲挪用眾望基金會資金，支付柯競選總部員工薪資涉嫌背信罪，因此傳喚時任眾望...

抗告有效？柯文哲出庭不見陳智菡 「解語花」黃心緗仍全勤旁聽

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前辦保，台北地院今開庭傳喚柯，疑受檢方對柯交保裁定提起抗告影響，民眾黨立院黨團主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。