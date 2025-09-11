柯文哲羈押抗告剛分案 檢辯先「小激戰」 法官這時說話了…

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前交保，台北地院今開庭傳喚柯，檢方以民眾黨立院黨團主任陳智菡與柯接觸為由提抗告，庭審時，柯的律師認為法院應釐清「證人」定義，檢察官則表示裁定「白紙黑字」，辯護人不應自行解釋。

今天開庭同時，檢察官對柯文哲7000萬元交保裁定的抗告書，已由台北地院送交台灣高等法院完成分案，檢、辯掌握時機，在法庭內一番攻防、激辯。

柯文哲的委任律師鄭深元表示，柯本月8日交保離開時，還沒拿到裁定書內容，對於裁定書不清楚，且是被動與陳智菡等人同台、同車，柯始料未及「他不是故意的」。

鄭深元表示，交保裁定中提到不得與「同案證人」接觸，是否僅限於尚未出庭作證完成詰問的證人？像是民眾黨秘書長周榆修這樣的證人，卷內多達2、300人，那麼以後是否都不能同台、同車，柯是不是要孤立在2、300人之外，希望法官釐清。

北檢主任檢察官林俊廷表示，上周五裁定書已下來了，陳智菡、台北市議員陳宥丞是證據清單中的證人，法院裁定是「同案證人」、不是「尚未詰問的證人」，是「白紙黑字」的事，按照律師的講法「難道柯文哲可以和詰問完的證人討論案情？」、「難道可以和市府員工討論京華城案的細節？」

林俊廷表示，陳智菡曾與前副市長彭振聲聯繫，陳宥丞曾幫忙提供京華城案議會調查小組的資料，所謂「不得與同案證人接觸」應該包含證據清單中的證人才為合理。

審判長江俊彥表示，因為檢方已對交保裁定提出抗告，如果在裁定結果出來前，又就裁定內容補充或者變更，會讓高等法院不知道要審查的標的是什麼，如果確有再釋明的必要，必要時會再加以更正、撤銷或是另為說明。