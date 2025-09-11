快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

柯文哲羈押抗告剛分案 檢辯先「小激戰」 法官這時說話了…

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，柯今不忘向支持者致意。記者曾原信／攝影
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，柯今不忘向支持者致意。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前交保，台北地院今開庭傳喚柯，檢方以民眾黨立院黨團主任陳智菡與柯接觸為由提抗告，庭審時，柯的律師認為法院應釐清「證人」定義，檢察官則表示裁定「白紙黑字」，辯護人不應自行解釋。

今天開庭同時，檢察官對柯文哲7000萬元交保裁定的抗告書，已由台北地院送交台灣高等法院完成分案，檢、辯掌握時機，在法庭內一番攻防、激辯。

柯文哲的委任律師鄭深元表示，柯本月8日交保離開時，還沒拿到裁定書內容，對於裁定書不清楚，且是被動與陳智菡等人同台、同車，柯始料未及「他不是故意的」。

鄭深元表示，交保裁定中提到不得與「同案證人」接觸，是否僅限於尚未出庭作證完成詰問的證人？像是民眾黨秘書長周榆修這樣的證人，卷內多達2、300人，那麼以後是否都不能同台、同車，柯是不是要孤立在2、300人之外，希望法官釐清。

北檢主任檢察官林俊廷表示，上周五裁定書已下來了，陳智菡、台北市議員陳宥丞是證據清單中的證人，法院裁定是「同案證人」、不是「尚未詰問的證人」，是「白紙黑字」的事，按照律師的講法「難道柯文哲可以和詰問完的證人討論案情？」、「難道可以和市府員工討論京華城案的細節？」

林俊廷表示，陳智菡曾與前副市長彭振聲聯繫，陳宥丞曾幫忙提供京華城案議會調查小組的資料，所謂「不得與同案證人接觸」應該包含證據清單中的證人才為合理。

審判長江俊彥表示，因為檢方已對交保裁定提出抗告，如果在裁定結果出來前，又就裁定內容補充或者變更，會讓高等法院不知道要審查的標的是什麼，如果確有再釋明的必要，必要時會再加以更正、撤銷或是另為說明。

柯文哲

延伸閱讀

「新被子打一打有灰塵」柯文哲批編故事 檢察官暗諭周榆修作偽證

抗告有效？柯文哲出庭不見陳智菡 「解語花」黃心緗仍全勤旁聽

北檢對柯文哲、應曉薇抗告書狀9：38送抵高院 高院將分案

時間重疊！柯文哲今出庭詰問周榆修 抗告案「同步」送二審分案

相關新聞

柯文哲羈押抗告剛分案 檢辯先「小激戰」 法官這時說話了…

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前交保，台北地院今開庭傳喚柯，檢方以民眾黨立院黨團主任陳智菡與柯接觸為由提抗告，...

柯文哲7000萬交保檢抗告 台灣高等法院合議庭組成出爐

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告；台北地...

「新被子打一打有灰塵」柯文哲批編故事 檢察官暗諭周榆修作偽證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今天傳喚民眾黨秘書長周榆修作證，調查眾望關懷慈善基金會公益性；柯說，...

影／檢方懷疑柯挪用眾望基金會資金 黃國昌：笑掉大牙

台北地方法院上午審理柯文哲相關案件，檢方質疑柯文哲挪用眾望基金會資金，支付柯競選總部員工薪資涉嫌背信罪，因此傳喚時任眾望...

抗告有效？柯文哲出庭不見陳智菡 「解語花」黃心緗仍全勤旁聽

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前辦保，台北地院今開庭傳喚柯，疑受檢方對柯交保裁定提起抗告影響，民眾黨立院黨團主...

北檢對柯文哲、應曉薇抗告書狀9：38送抵高院 高院將分案

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告；台北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。