「新被子打一打有灰塵」柯文哲批編故事 檢察官暗諭周榆修作偽證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，天今傳喚民眾黨秘書長周榆修作證，調查眾望關懷慈善基金會公益性；柯說，他媽媽說「新的被子打一打也有灰塵」，批檢察官編故事，檢方反擊基金會有人頭，暗諭周作偽證。

柯文哲表示，他羈押在監獄裡，但沒想到外面的人更是淒慘，凡事起頭難，一開始時總不會令人滿意，他有看過背信案的筆錄，檢察官問基金會員工有無參與公益活動？員工作證說沒有，不過，這些員工一報到就跑掉，中間還經過過年，檢察官特別去問這些人「他們當然說沒有」，於是檢察官開始製造故事。

柯文哲說，檢察官在扣押手機、USB硬碟裡面，隨便找一句話就編故事，他媽媽曾說「吃個飯還會咬到舌頭，新的被子打一打也會有灰塵」，今天一切會留待未來檢視；柯說，他希望台灣好，司法應該是獨立的「社工沒那麼多人力，社會上也沒那麼多壞人」。

柯還表示，一開始員工就跑掉一堆，他還是一句話，不要失去對人世的熱情，也慶幸自己當過30年的醫生，才不會有被害妄想症。

公訴主任檢察官林俊廷說，眾望基金會是柯文哲指示柯辦前主任李文宗成立，資金來源也與柯有關，周榆修作證證詞有關辦公益活動的花費，其實遠低於基金會的人事開銷、甚至基金會還有人頭員工在內，基金會已違背當初成立的宗旨。