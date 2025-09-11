抗告有效？柯文哲出庭不見陳智菡 「解語花」黃心緗仍全勤旁聽

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前辦保，台北地院今開庭傳喚柯，疑受檢方對柯交保裁定提起抗告影響，民眾黨立院黨團主任陳智菡未現身旁聽席，僅綽號「解語花」的柯隨行秘書黃心緗保持幾乎「全勤」。

陳智菡對成為檢察官抗告理由於日前表示「自己沒有被列在證人清單上，一切由律師團依法處理」；她以往多次參與柯文哲涉案的庭審旁聽、並在庭後轉述法庭活動，不過，今天沒有進入法庭旁聽。

合議庭上周五裁定柯7000萬元交保，不過，柯辦保後與陳智菡、台北市議員陳宥丞接觸，檢方認違反裁定「不得與證人有任何接觸之行為」禁令，以此為理由之一，對交保裁定提起抗告，抗告書今天開庭同時，已送台灣高等法院分案審查。

合議庭今天程序進行為傳喚民眾黨秘書長周榆修、前木可公關公司員工李婉萱作證，檢辯要釐清事項是柯文哲有無侵占政治獻金？眾望關懷慈善基金會員工薪資支付情形為何？

柯文哲穿別有「KP」圖騰別針的西裝出庭，不時望向旁聽席，表情時而嚴肅，一度閉起眼睛打瞌睡，仍習慣性搔首。

柯文哲的辯護人陸正義詰問周榆修時，周稱，於民眾黨秘書長之前擔任眾望基金會主任，周證實柯辦前主任李文宗身兼基金會「董事長」、「執行長」、「財務長」三職，基金會的請款是向前木可公關公司負責人李文娟請的。

周榆修證稱，柯文哲是基金會辦公益活動的「看板」、「代言人」，柯沒有介入會務，但有參與活動「就像一般基金會有年度代言人一樣」，請柯來當公益活動代言人效益很大。

周榆修說，2023年3月基金會與彰化「伯力歐庇護工場」為小兒麻痺中途之家辦活動，他是社會局長出身，雖已從基金會離開，仍注意相關活動；周稱，過去在民進黨擔任青年發展部副主任時期，也與新境界文教基金會辦陸生交流活動「這在政治上很常見」。