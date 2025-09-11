快訊

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

說好的輕薄？iPhone Air比iPhone 6厚一截曝數據 官網「正面示人」網狂酸

「台灣臀后」高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

北檢對柯文哲、應曉薇抗告書狀9：38送抵高院 高院將分案

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告；台北地方法院今將抗告書狀送交台灣高等法院，上午9點38分時，裝滿書狀的推車轉送高院，高院將分案。

高院收案後將立即分案，高院的裁定結果可能是「撤銷發回北院更裁」、「駁回抗告」，以及較罕見的「自為裁定」，但通常以前兩者為先。

柯文哲被控貪汙收賄等罪，交保後轟台北地檢署「一年什麼都沒查到」，引發北檢不滿，北檢抗告指仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲具保後，即與陳智菡、陳宥丞有所接觸。

北檢對柯文哲交保4大理由包含，柯文哲涉犯公益侵占罪仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲具保後即和陳智菡、陳宥丞有所接觸，且對李文宗喊話，羈押禁見中持續授權特定人士使用其「本人名義」在社群帳號片面解讀法庭活動等。

台北地院今天上午9點38分將北檢抗告書狀送往台灣高等法院。記者王宏舜／攝影
台北地院今天上午9點38分將北檢抗告書狀送往台灣高等法院。記者王宏舜／攝影

柯文哲

延伸閱讀

柯文哲復仇再戰需「藍白合」 柯粉護理師：民眾黨3人離開核心才能成功

時間重疊！柯文哲今出庭詰問周榆修 抗告案「同步」送二審分案

柯文哲的政治豪賭？ 游盈隆曝北檢抗告成功率：也許不在乎是否再被關

雙子星蓋太慢？高嘉瑜曝招標過程 酸柯文哲「應慶幸沒成爛尾樓」

相關新聞

時間重疊！柯文哲今出庭詰問周榆修 抗告案「同步」送二審分案

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前辦保，台北地院今上午傳喚民眾黨秘書長周榆修、木可公關公司女員工李婉萱作證，也傳...

柯文哲復仇再戰需「藍白合」 柯粉護理師：民眾黨3人離開核心才能成功

民眾黨前主席柯文哲被訴貪汙，羈押一年後於8日上午以7000萬元重金交保，支持者熱情相迎，喊出「再戰2028」。曾是柯粉如今已退黨的護理師張喬瑜，於柯文哲交保後，連日於臉書多次發文直指民眾黨內3人必須退出決策圈，喊話他們務必離柯文哲遠一點。

北檢對柯文哲、應曉薇抗告書狀9：38送抵高院 高院將分案

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告；台北地...

柯文哲的政治豪賭？ 游盈隆曝北檢抗告成功率：也許不在乎是否再被關

民眾黨前主席柯文哲日前交保後說「我個人的苦難就這樣過去了」，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，他就覺得柯文哲也許言之過早。...

柯文哲祭父 京華城案北檢抗告狀今送高院

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，周一以七千萬元交保，台北地檢署前晚六時許對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告；台北...

曾轟檢察官「摧毀司法信任度」柯文哲明又出庭 會對抗告叫板？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前辦保，台北地院明上午傳喚民眾黨秘書長周榆修、木可公關公司女員工李婉萱作證，針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。